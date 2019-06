10 años después, las figuras alrededor de Michael Jackson

LOS ÁNGELES (AP) — Una mirada a las principales figuras en la vida y muerte de Michael Jackson luego de 10 años, comenzando por el propio Rey del Pop.

MICHAEL JACKSON: Jackson, quien tendría 60 años si estuviera vivo, estaba ensayando para una gira con la que esperaba rehabilitar su carrera, finanzas e imagen cuando murió a los 50 de una sobredosis del anestésico propofol el 25 de junio del 2009. Su deceso fue un momento crucial, con una efusión de afecto público manifestado en una era en que las redes sociales estaban en flor. Hubo un servicio público televisado alrededor del mundo y un resurgimiento de su música y su estrellato. Discos póstumos, una película de los ensayos para su última gira y un par de espectáculos de Cirque du Soleil con su música ayudaron a hacer al astro pop tan rentable en muerte como en vida. Las acusaciones de abuso de menores que lo persiguieron los últimos años y alcanzaron un pico con un juicio en 2005 que terminó con su absolución fueron mayormente olvidadas, al menos hasta el estreno de un nuevo documental a principios de este año. Jackson fue enterrado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California, caso dos meses después de su fallecimiento.

JOSEPH JACKSON, PADRE: Joe Jackson murió el 27 de junio del 2018, a los 89 años, convirtiéndose en el único familiar del cantante que haya fallecido en la década desde su deceso. Un patriarca exigente y temido que guio la carrera de su hijo desde los Jackson 5 hasta sus primeros años como solista, Joe Jackson tuvo una relación difícil con Michael. No fue incluido en el testamento de superastro, y condujo una infructuosa batalla legal en busca de compensación. Fue enterrado en el mismo cementerio que su hijo.

KATHERINE JACKSON, MADRE: Ahora de 89 años, Katherine Jackson se hizo más famosa que nunca tras la muerte de su hijo. Recibió casi la mitad de la herencia del cantante y de inmediato fungió como tutora de sus tres hijos pequeños, un papel que ha compartido en años recientes con su sobrino T.J. Jackson. Fue una de las principales demandantes en un caso de homicidio por negligencia contra la promotora de conciertos AEG Live que contrató al doctor Conrad Murray, el médico que administró la droga que mató a Jackson. Un jurado rechazó la demanda en el 2015.

JANET JACKSON, HERMANA: La única de los hermanos de Michael Jackson cuyo éxito como solista se acerca al del superastro, Janet Jackson, de 53 años, se ha mantenido popular la última década desde el deceso del cantante. Apareció en películas que incluyen “For Colored Girls” de 2010, y publicó un libro de autoayuda titulado “True You: A Journey to Finding and Loving Yourself” en 2011. Ese mismo año realizó una gira de conciertos por 35 ciudades, y a principios de este año fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll. También se ha enfocado en obras benéficas y el cuidado de su hijo, que nació en enero del 2017.

JACKIE, TITO, MARLON, JERMAINE Y RANDY JACKSON, HERMANOS: Los hermanos de Jackson han mantenido vivo el acto familiar con giras, grabaciones y espectáculos como grupo y en solitario. Muchos de los hermanos, que no fueron incluidos en el testamento de Michael, criticaron duramente a los administradores de su patrimonio. El menor, Randy _ que no sale de gira con sus hermanos pero cofundó un sello discográfico con Janet _ ha acusado a los albaceas de fraude. Los hermanos defendieron el legado de Michael cuando el documental de HBO “Leaving Neverland” se estrenó el año pasado, abandonando de inmediato una gira en Australia para dar entrevistas.

LA TOYA Y REBBIE JACKSON, HERMANAS

La Toya Jackson, ahora de 63 años, estuvo entre los primeros familiares que llegaron al hospital de Los Ángeles donde su hermano fue declarado muerto, y aparece en el certificado de defunción como la persona que oficialmente notificó su deceso. Una estrella pop menor que apareció con frecuencia en tabloides en los 80 y 90, la última década ha aparecido mayormente en reality shows. Compitió en “Celebrity Apprentice” y tuvo su propio programa de telerrealidad, “Life With La Toya”, en el canal de cable OWN de Oprah Winfrey, por dos temporadas desde 2013. Maureen “Rebbie” Jackson, a los 69 años la mayor de los hermanos, es una cantante que ha seguido grabando y dando conciertos la última década.

MICHAEL JOSEPH JACKSON II, HIJO: El hijo mayor de Michael Jackson, que se hace llamar “Prince”, tenía 12 años cuando su padre falleció y ahora tiene 22. Se graduó en mayo de la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles, donde estudió administración de empresas. Publicó fotos de su graduación con sus parientes en una cuenta de Instagram que mantiene activa; lleva una vida relativamente pública en comparación con la de su infancia, cuando su padre a menudo hacía a sus hijos usar máscaras en público. Tras el deceso de su padre, los tres hermanos fueron criados por su abuela Katherine Jackson y su primo T.J. Jackson.

PARIS JACKSON, HIJA: Ahora de 21 años, Paris tenía 11 cuando se convirtió en la cara pública del duelo por el cantante al tomar el micrófono en el servicio público y declarar llorando: "Sólo quiero decir, que desde que nací, papi ha sido el mejor padre que puedan imaginar. Y sólo quiero decir que lo amo mucho”. En 2017 dijo a Rolling Stone que tuvo problemas de drogas y depresión los años que siguieron a la muerte de su padre y que intentó suicidarse en 2015 antes de alcanzar la sobriedad y la estabilidad. Ha incursionado en el modelaje, la actuación y la música y es una celebridad que despierta el interés de los tabloides. “Básicamente, como persona, es lo que era mi papá”, dijo su hermano mayor a Rolling Stone, “en todas sus fortalezas, y en todas sus debilidades también. Es muy apasionada”. Paris dijo a la revista que tiene al menos nueve tatuajes dedicados a su padre. “Él no me dio más que alegría”, dijo. “¿Por qué no tener recordatorios constantes de alegría?”

PRINCE JACKSON II, HIJO: Confusamente, el hijo de Jackson llamado Prince no es el que usa ese nombre. Prince Jackson II, de 17 años, el hijo de Michael y una sustituta desconocida, adquirió fama de bebé cuando su padre lo sostuvo guindando por un balcón a modo de chiste. La mayor parte de su vida fue conocido como “Blanket” (Cobija). Su padre dijo que el apodo significaba que estaba acobijado de bendiciones, envuelto en amor. Ahora, a los 17 años, se hace llamar “Bigi”. Ha sido el más privado de los hijos de Jackson. Estudia en la escuela privada de Buckley en Los Ángeles.

DEBBIE ROWE, SEGUNDA ESPOSA: La segunda esposa de Michael Jackson, una enfermera a la que conoció mientras ella trabajaba para su dermatólogo, es la madre de sus dos hijos mayores. Estuvo ausente de sus vidas mientras su padre estaba vivo, pero llegó a un acuerdo con Katherine Jackson tras su deceso para visitarlos, aunque no está claro qué tanta relación tiene con ellos.

CONRAD MURRAY, MÉDICO: Murray, ahora de 66 años, fue contratado unas semanas antes de administrarle a Jackson la dosis del anestésico propofol que terminó con su vida. Murray, quien no tenía entrenamiento para el uso de la droga, fue acusado de homicidio involuntario. Tras un juicio televisado que duró más de seis meses en 2011, un jurado de Los Ángeles lo halló culpable. Un juez lo llamó “una deshonra para la profesión médica” y lo sentenció a cuatro años de prisión. Quedó en libertad dos años antes por buen comportamiento y por hacinamiento carcelario. Perdió sus licencias médicas en California, Nevada y Texas, y en 2013 intentó infructuosamente recuperar la de Texas. Ha mantenido un bajo perfil desde entonces, viviendo más recientemente solo en un condominio en Florida. En 2016 habló con Inside Edition y sostuvo que no había hecho nada malo. “Lo perdí todo”, dijo al programa de TV. “Todo lo que he conseguido me lo han quitado como resultado de un veredicto injusto. Soy un hombre inocente".

QUINCY JONES, PRODUCTOR: El productor de 86 años de los éxitos más grandes de Michael recibió 9,4 millones de dólares del patrimonio de Jackson por orden de un juez que en 2017 falló que le debían cuotas de producción por “Billie Jean”, “Thriller” y otras grabaciones. Jones buscaba 30 millones de dólares.

WADE ROBSON Y JAMES SAFECHUCK, ACUSADORES: Robson y Safechuck, quienes pasaron largos periodos de sus vidas con Michael Jackson cuando eran niños, dijeron a las autoridades cuando el astro fue acusado de abuso de menores que él nunca los había tocado de manera inapropiada, y Robson volvió a declarar lo mismo en el juicio penal de 2005 que terminó con la absolución del cantante. Pero Robson, quien se convirtió en un popular coreógrafo de adulto, presentó una demanda en 2013 argumentando que Jackson de hecho sí había abusado de él, y Safechuck presentó su propia demanda con alegatos similares el mismo año. Ambas demandas fueron desechadas y están siendo apeladas. A principios de este año, los dos contaron sus historias con gráfico detalle en el documental de HBO “Leaving Neverland”, reviviendo la discusión pública sobre Jackson como un presunto abusador sexual de menores. Los albaceas y familiares de Jackson sostienen que todas las acusaciones son falsas.

JOHN BRANCA, ALBACEA _ Branca, un abogado de entretenimiento que trabajó con Michael Jackson durante la cima de su fama en la década de 1980, acababa de volver al equipo de Jackson apenas ocho días antes de la muerte del cantante. Ha desempeñado un papel importante como coalbacea de su patrimonio, convirtiendo casi 500 millones de dólares en deudas en activos de más de 1.000 millones de dólares.

