A Cannes “Once Upon a Time in Hollywood” de Tarantino

En esta foto del 24 de abril 2018, Quentin Tarantino en la CinemaCon en Las Vegas. "Once Upon a Time in Hollywood" de Tarantino se exhibirá en competencia en el Festival de Cine de Cannes, anunciaron los organizadores el jueves 2 de mayo del 2019, días después de haber dado a conocer la selección oficial. (Foto por Eric Jamison/Invision/AP, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — Después de todo, Quentin Tarantino sí irá este año a Cannes.

La película "Once Upon a Time in Hollywood" del director fue anunciada el jueves como una adición tardía al Festival de Cine de Cannes, donde se exhibirá en competencia, llevando a un elenco estelar encabezado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt a la emblemática alfombra roja de la Riviera francesa.

Cuando el director artístico del festival Thierry Fremaux anunció la selección oficial el mes pasado, dijo que tenía esperanzas de que Tarantino termine de editar a tiempo el filme para que pueda ir a Cannes. Fremaux dijo el jueves que el cineasta estadounidense, cuyo clásico "Pulp Fiction" ganó la Palma de Oro hace 25 años, es "un verdadero hijo leal y puntual de Cannes".

"Once Upon a Time in Hollywood" transcurre en Los Ángeles durante la década de 1960.

El Festival de Cine de Cannes, en su 72da edición, está previsto del 14 al 25 de mayo.