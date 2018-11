AP: equipo de Abrams prepara propuesta para voto en Georgia

ATLANTA (AP) — La demócrata Stacey Abrams está considerando lanzar un desafío legal sin precedentes en la carrera a gobernador de Georgia, que podría hacer que la Corte Suprema del estado decida si cabe convocar otra votación.

Su estrategia de largo alcance está siendo discutida mientras funcionarios electorales estatales parecen estar a punto de certificar la victoria del republicano Brian Kemp en la reñida batalla.

Los principales asesores de Abrams presentaron su posible propuesta a The Associated Press destacando que la candidata demócrata no ha tomado aún una decisión definitiva sobre si seguir adelante una vez que los funcionarios estatales den a Kemp como ganador. Esto podría ocurrir el viernes por la noche como pronto.

La campaña de Abrams tiene a casi tres docenas de abogados trabajando en el posible caso y considerando otras opciones legales.

Los resultados no oficiales mostraron que Kemp habría logrado el 50,2% de más de 3,9 millones de votos.