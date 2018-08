AP nombra a Haven, Gazlay y Schwartz en nuevas posiciones





En esta foto del 31 de julio de 2018 se ve a Paul Haven en Nueva York. The Associated Press lo ha nombrado su director global de Noticias Principales el miércoles 1 de agosto. Haven supervisará el nuevo Centro de Noticias Principales, un espacio multiformato que busca incrementar la calidad de las historias más importantes y cómo las presentamos. La posición más reciente de Haven fue como director de Noticias para América Latina y el Caribe, supervisando a más de 100 periodistas. (AP Foto/Mark Lennihan)

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 18 de septiembre de 2014, Kristin Gazlay posa en la redacción central de The Associated Press en Nueva York. Kristin Gazlay, actual directora de Noticias Principales de AP, y su subdirector, Jerry Schwartz, serán a partir de ahora editores generales y encabezarán los esfuerzos de la AP para mejorar la manera de redactor y editar en la agencia. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

AP nombra a Haven, Gazlay y Schwartz en nuevas posiciones

NUEVA YORK (AP) — Paul Haven, un experimentado editor y corresponsal extranjero que ha dirigido importantes coberturas en Latinoamérica y otras partes del mundo, fue nombrado director global de Noticias Principales de la AP.

La actual directora de Noticias Principales, Kristin Gazlay, y su subdirector, Jerry Schwartz, serán a partir de ahora editores generales y encabezarán los esfuerzos de la AP para mejorar la manera de redactar y editar en la agencia.

Haven supervisará el nuevo Centro de Noticias Principales, un espacio multiformato que busca incrementar la calidad de las historias más importantes y cómo las presentamos. El trabajo del Centro partirá de lo realizado hasta ahora en la actual Mesa de Noticias Principales de AP y transformará un área enfocada principalmente en los textos en una que ponga más énfasis en la narración visual y digital, fomentando la innovación y manteniendo al día las plataformas de AP.

“Paul trae a esta posición una gran experiencia periodística en cuatro continentes”, dijo el vicepresidente y director editorial de la AP, Brian Carovillano, tras hacer el anuncio el martes. “Es una persona que brinda calma y cordura en la redacción, pero que también tiene una profunda pasión por las noticias de última hora y por contar grandes historias”.

El Centro de Noticias Principales, con sede en Nueva York, ayudará a dirigir la discusión diaria en torno a la conceptualización e implementación de las principales noticias en el mundo. Garantizará que los formatos de texto, foto y video estén completamente coordinados y que los periodistas y editores piensen de manera creativa y se ajusten rápidamente cuando una historia cambie o adquiera una mayor importancia.

La posición más reciente de Haven fue como director de Noticias para América Latina y el Caribe, supervisando a más de 100 periodistas. Su historial a cargo de la región incluye una investigación ganadora de varios premios sobre la desaparición y posible asesinato de miles de mexicanos, el análisis a lo largo de un año de la crisis en Venezuela y una cobertura multiformato innovadora de la frontera entre México y Estados Unidos.

Haven comenzó su carrera en la AP como reportero en Bogotá, Colombia, en la década de 1990, y realizó algunas asignaciones como escritor de temas nacionales, editor de encuestas políticas y líder de investigaciones sobre terrorismo internacional después de los ataques del 11 de septiembre. Como jefe de buró en Paquistán y Afganistán ganó el Premio de Plata Daniel Pearl en 2005 por informar sobre Al-Qaeda, además de que cubrió las guerras en Afganistán e Irak. También fue jefe de la oficina de La Habana durante las nacientes reformas económicas que Cuba puso en marcha.

En sus nuevas tareas, Gazlay y Schwartz continuarán editando gran parte de los reportajes e historias investigativas de AP. También guiarán y entrenarán a redactores y editores alrededor del mundo y participarán en tareas de reclutamiento y desarrollo profesional. Su principal propósito será ayudar a fomentar una cultura de excelente redacción y edición entre los periodistas de la AP.

“La excelente redacción y edición siguen siendo el sello distintivo del mejor periodismo", dijo Carovillano. "A menudo es lo que separa lo excelente de lo bueno. Es por eso que recurrimos a los dos mejores editores que conozco para ayudar a elevar lo mejor del trabajo de la AP a nuevos niveles”.

Gazlay ha ocupado varios puestos de liderazgo en la AP en Texas, Arkansas, Londres y Nueva York. Ha trabajado como asistente editorial para Reportajes, subdirectora editorial de Noticias Nacionales y editora de Noticias Financieras, Capacitación Global y Noticias Estatales. Se convirtió en directora de Noticias Principales en 2014 tras regresar de un año sabático.

Schwartz entró a la AP en 1976 como reportero en la oficina de la ciudad de Nueva York. Después se convirtió en redactor nacional y editor, y encabezó por varios años el equipo de reportajes, que ha sido reconocido con varios premios. Es autor del libro “AP Reporting Handbook” y fue uno de los escritores de un libro sobre la historia de AP y sus periodistas, publicado en inglés en 2007 con el nombre “Breaking News: How The Associated Press has Covered War, Peace and Everything Else”.