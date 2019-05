Abogada acusa a Chris Brown de irrespetar caso de violación

La abogada estadounidense Gloria Allred da una conferencia de prensa en París el martes 28 de mayo del 2019. Allred representa a una mujer que presentó una denuncia de violación en París contra el cantante Chris Brown, quien no asistió a una confrontación con la presunta víctima el martes. (AP Foto/Thibault Camus)

PARÍS (AP) — La abogada de una mujer que presentó una queja de violación en París contra Chris Brown dice que el cantante estadounidense "se ha burlado y le ha faltado el respeto al sistema legal francés" al no asistir a una reunión formal con la presunta víctima el martes.

Brown fue arrestado en enero y liberado sin cargos mientras las autoridades investigaban las acusaciones de la mujer de que él y otros dos hombres la violaron en el hotel Mandarin Oriental en París. El artista laureado con el Grammy calificó la denuncia de falsa.

"Su incomparecencia de hoy es muy injusta para mi clienta, pero le aseguro que no mi clienta no será desalentada a buscar justicia", dijo la abogada estadounidense Gloria Allred, quien viajó a París y acudió a la sede de la policía judicial para la reunión de su clienta llamada en Francia una confrontación.

El abogado francés de la mujer, Jean-Marc Descoubes, dijo que Brown no estaba legalmente obligado a asistir a la reunión. Los otros dos sospechosos, ambos estadounidenses, tampoco acudieron, dijo Descoubes, quien agregó que espera que se fije otra fecha.

"Si no se aparece una segunda vez tendremos que pedir que se cierre la investigación preliminar (para permitir que un juez investigador asuma el proceso) porque simplemente no podemos seguir así. O le pediremos al fiscal que establezca medidas más coercitivas, una orden para que comparezca porque el requisito de confrontación de nuestra clienta es clave en este caso, un caso de abuso sexual", dijo.

El abogado francés de Brown, Raphael Chiche, no respondió de inmediato un email de The Associated Press en busca de declaraciones.

La policía francesa detuvo en enero a Brown y los otros dos hombres bajo cargos potenciales de violación agravada e infracciones de drogas. La fiscalía de París dijo entonces que la investigación no estaba cerrada, pero a Brown se le permitió salir de Francia mientras seguía en curso.

Allred dijo que Brown "ha traicionado la confianza de las autoridades criminales que le permitieron salir de Francia esperando que cumpla su promesa de asistir a la confrontación".

La AP no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen o se pronuncien públicamente. Descoubes dijo a la AP que su clienta no desea ser identificada.

Brown irrumpió en la escena musical de adolescente y en 2011 ganó el Grammy al mejor álbum de R&B por "F.A.M.E." Ha tenido problemas legales desde que se declaró culpable de agresión en 2009 tras haberle dado una golpiza a su entonces novia, Rihanna.

Alex Turnbull contribuyó a este despacho.