ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 12 de abril de 2018, Sean Hannity, conductor de Fox News, asiste al evento anual "Las 35 personas más poderosas en los medios de comunicación" organizado por la revista de entretenimiento The Hollywood Reporter en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Sean Hannity también era cliente del abogado de Trump

NUEVA YORK (AP) — El pleito legal sobre qué debería pasarle a los registros que el FBI le incautó al abogado personal del presidente Donald Trump dio un giro sorpresivo el lunes cuando el abogado, Michael Cohen, se vio obligado a revelar un secreto: que también había realizado trabajo legal para el conductor de Fox News Sean Hannity.

La revelación fue efectuada mientras una juez de Nueva York decepcionó a una abogada de Trump al permitir que los fiscales procedan con la catalogación de la evidencia, incluidos múltiples dispositivos electrónicos que fueron incautados en redadas mientras se establece un sistema para asegurar que los registros protegidos por el privilegio abogado-cliente no sean revelados a los investigadores.

Tanto los abogados de Cohen como los fiscales tenían razones para considerar que la sesión había sido un éxito tras tres horas de presentación de argumentos ante la juez federal de distrito Kimba Wood, quien dijo que podría nombrar a un auxiliar judicial, un abogado neutral, para que ayude a decidir qué materiales deberían seguir siendo confidenciales.

Wood rechazó una solicitud de la abogada de Trump, Joanna Hendon, para que el presidente y Cohen fuesen los que tuvieran la primera oportunidad en decidir qué documentos deberían ser inaccesibles a los investigadores.

El nombre de Hannity surgió después de que la juez presionó a Cohen a que divulgara los nombres de los clientes con los que ha trabajado desde los comicios de 2016, cuyas comunicaciones privilegiadas podrían estar incluidas entre sus archivos.

El equipo legal de Cohen dijo que él sólo tuvo tres clientes en 2017 y 2018.

Uno de ellos era Trump. El otro era Elliott Broidy, un recaudador de fondos para Trump que el viernes renunció al Comité Nacional Republicano después de que se dio a conocer que le pagó 1,6 millones de dólares a una conejita de Playboy con la que tuvo una aventura extramarital. La conejita quedó embarazada y decidió abortar.

Los abogados de Cohen se resistían a revelar el nombre del tercer cliente, bajo el argumento de que sería embarazoso e innecesario. Además, el cliente había solicitado específicamente la protección de su privacidad y solicitó que apelaran cualquier demanda en la que se pidiera divulgar su nombre.

Pero Wood siguió presionando.

“Entiendo que él no quiere que su nombre sea divulgado, pero eso es insuficiente ante la ley”, afirmó tras escuchar los argumentos legales de Robert Balin, abogado de cinco organizaciones noticiosas, incluida The Associated Press.

Cuando se anunció el nombre, hubo gritos ahogados y algunas risas en una sala llena de periodistas. Algunos de ellos salieron corriendo del tribunal.

Los abogados de Cohen no detallaron el tipo de trabajo legal que realizaba para Hannity.

En su programa radiofónico, Hannity dijo que Cohen nunca estuvo involucrado en ninguna cuestión entre él y alguna tercera parte.

“Michael nunca me representó en ninguna cuestión”, dijo Hannity. “Nunca lo retuve en ningún sentido tradicional. Nunca recibí una factura. Nunca pagué unos honorarios legales. Tuve breves conversaciones con él acerca de cuestiones legales en las que yo quería que me diera su punto de vista y su perspectiva”.

Posteriormente agregó en Twitter que las recomendaciones legales que le dio Cohen fueron “casi exclusivamente sobre bienes raíces”.

Hannity se refirió a la controversia en dos ocasiones durante su programa de televisión el lunes por la noche, haciendo caso omiso de las críticas del abogado Alan Dershowitz, quien le dijo que “deberías haber revelado tu relación con Cohen cuando hablaste sobre él en el programa”.

Hannity respondió que la relación entre ambos era mínima y que él tenía el derecho a proteger su privacidad.

“Tenía que ver con bienes raíces y nada de la política”, le dijo Hannity a Dershowitz.

Hannity, abierto partidario de Trump, ha criticado duramente al fiscal especial Robert Mueller, que está examinando la interferencia rusa en los comicios presidenciales estadounidenses de 2016.

La redada del 9 de abril a Cohen fue para buscar información sobre diversos asuntos, incluido un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, que alega que tuvo relaciones sexuales con Trump en 2006 cuando éste ya estaba casado con Melania Trump.