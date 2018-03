Altuve y Astros pactan aumento de 151 millones entre 2020-24

José Altuve, el reinante Jugador Más Valioso de la Liga Americana, y los Astros de Houston pactaron un contrato que le garantizará al astro venezolano 151 millones de dólares a lo largo de cinco temporadas entre 2020-24, informó una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló el viernes con The Associated Press con la condición de no ser identificada dado que el acuerdo aún no ha sido anunciado.

Altuve se había convertido en uno de los jugadores más económicos de las Grandes Ligas. Con 27 años de edad, el segunda base cobrará un salario de 6 millones de dólares esta temporada, al amparo de la primera opción ejercida por Houston en un acuerdo que aceptó en 2013 y que originalmente le garantizó 12,5 millones entre 2014-17. Los Astros tienen una opción de 6,5 millones para 2019. Hubiera podido declararse agente libre tras esa campaña.

Las partes siguen negociando el estructurar cuál porción del dinero adicional será catalogado como un bono por firmar que será en cuotas y cuál porción será consignada como salario.

El valor del promedio anual del nuevo dinero será de 30,2 millones de dólares, entre los más elevados de las mayores.

Actualmente, solo hay dos jugadores de posición que cobran más de 30 millones por año: el jardinero Mike Trout (Angelinos) con 34 millones y el primera base venezolano Miguel Cabrera (Tigres) con 30 millones.

Altuve viene de una campaña en la que registró un promedio de .346 para ganar su segundo título de bateo seguido y el tercero en cuatro temporadas. Acumuló 24 jonrones, 82 impulsadas y 32 bases robadas.

También conectó 204 hits para su cuarta campaña seguida de 200 hits para convertirse en el primer integrante de los Astros en ganar el MVP desde que Jeff Bagwell se alzó con el de la Liga Nacional en 1994. Su gestas continuaron en los playoffs, liderando con siete jonrones, además de 14 carreras remolcadas y un promedio de .310 para que los Astros conquistasen por primera vez el título de la Serie Mundial.