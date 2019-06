Anderson domina y Atéticos blanquean a Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Brett Anderson lució dominante, al lanzar pelota de dos hits durante siete innings y dos tercios, mientras que Matt Chapman bateó un jonrón de dos carreras para que los Atléticos de Oakland blanquearan el sábado 4-0 a los Angelinos de Los Ángeles.

Anderson (8-5) brilló a lo largo de su primera apertura desde el fin de semana pasado, cuando aceptó siete carreras y no sacó un solo out en el cuarto acto. El veterano zurdo no permitió que ningún corredor de los Angelinos llegara a la intermedia, sino hasta que el venezolano Luis Rengifo bateó un doblete en el octavo capítulo.

Ello puso fin a la labor de Anderson, luego de realizar su lanzamiento número 100.

Marcus Semien y Josh Phegley remolcaron carreras por los Atléticos, que han ganado cuatro de cinco duelos y 12 de 17 en general, para rebasar a los Angelinos en la parte intermedia de la División Oeste de la Liga Americana.

Oakland ha ganado 16 de sus últimos 21 compromisos como visitante.

Tyler Skaggs (7-7) permitió sólo dos carreras pero no pudo sobrevivir al quinto episodio.

Por los Atléticos, el dominicano Ramón Laureano de 3-0.

Por los Angelinos, el dominicano Albert Pujols de 3-0. El venezolano Rengifo de 3-1.