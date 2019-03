Annie Lennox apoya el feminismo global en el Día de la Mujer

En esta foto de archivo del 9 de octubre del 2018, Annie Lennox asiste a la 3ra gala anual de Porter para Mujeres Increíbles en el Teatro Wilshire Ebell en Los Angeles. (Foto por Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — Annie Lennox tiene un dulce sueño: que el mundo acoja el término feminismo global y siga luchando por los derechos de la mujer alrededor del planeta.

La cantante y activista se unió a Apple Music para lanzar un video el jueves en apoyo al feminismo global en coincidencia con el Día de la Mujer, que se celebra el viernes.

El video de casi dos minutos incluye a Lennox, el actor Richard E. Grant y los cantantes Ed Sheeran, Mary J. Blige y Dua Lipa contando la historia de los derechos de la mujer los últimos 100 años.

"Mi interés es este término de 'feminismo global'", dijo Lennox. "Significa que todos pueden ser parte del mismo. No está diciendo, 'soy una feminista, es distinto a tu feminismo'. No. Todo es parte de un diálogo muy mezclado y diverso que unirá a mucha gente".

"Feminismo. Debemos usar esta palabra porque significa empoderamiento. La gente puede y debe ser empoderada", agregó.

La cantante escocesa dijo que aunque ha habido mucho progreso en cuanto a los derechos de las mujeres, aún queda mucho por hacerse.

"En los países occidentales, tenemos muchos más recursos de lo que se habla en general de los llamados países en desarrollo", señaló. "No es correcto que haya niñas que no puedan asistir a la escuela primaria o secundaria. Si están viviendo en pobreza entonces no pueden tener las habilidades que necesitan. No pueden ser alfabetizadas, aprender a leer o escribir, y en consecuencia no pueden tener una oportunidad para salir de la pobreza".

Lennox exhorta a que más hombres de conviertan en feministas globales: "Podemos ser generosos e inclusivos, y podemos usar este término como un término multitudinario, donde la gente se pare colectivamente, hombro a hombro, identifique estos hechos y diga 'esto no está bien’. Hombres y mujeres pueden decir 'esto no es correcto'".

"También tenemos que cambiar eso de que una de cada tres mujeres experimenta violencia física o sexual en su vida. Si no tenemos un diálogo con niños y hombres, no podremos cambiar actitudes y comportamientos, así que tenemos que traer a los chicos y los hombres a la arena, a esta plataforma para la discusión", agregó.

Lennox, de 64 años, dijo que Sheeran fue el primero en saltar a bordo para el video, que incluye además cameos de Hozier, Emeli Sande, Paloma Faith, Yola, Ade Adepitan, Richa Chadha y otros. Para el Día Internacional de la Mujer, Apple Music también está lanzando listas curadas por cantantes populares como Cardi B, Pink, Halsey y Camila Cabello.

Lennox, laureada con premios Grammy y Oscar, tuvo éxito como miembro del dúo Eurythmics y también como solista, con hits que incluyen "Sweet Dreams (Are Made of This)", ''Walking on Broken Glass", ''No More I Love You's" y "Here Comes the Rain Again".

La cantante ha presionado por la igualdad de derechos a lo largo de su carrera, y en el 2008 lanzó The Circle, una organización que se enfoca en conseguir la igualdad para las mujeres.

"Realmente me gustan los movimientos fundamentales porque siento que el cambio puede venir desde adentro”, dijo. “Mi color de piel es blanca... Mis orígenes no son de clase privilegiada pero ahora mi vida es extremadamente privilegiada. Con ese privilegio tengo una voz y una plataforma, tengo la capacidad de conmover, puedo contribuir de muchas maneras a crear conciencia globalmente sobre estas situaciones y circunstancias".