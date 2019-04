Arrestan a miembro de grupo armado en Nuevo México

Un agente de la Patrulla Fronteriza observa a la distancia hacia territorio mexicano cerca de la valla fronteriza en un punto que separa las localidades de Sunland Park, Nuevo México, y Ciudad Juárez, México, el miércoles 25 de enero de 2017. (AP Foto/Christian Torres) less Un agente de la Patrulla Fronteriza observa a la distancia hacia territorio mexicano cerca de la valla fronteriza en un punto que separa las localidades de Sunland Park, Nuevo México, y Ciudad Juárez, ... more Photo: Christian Torres, AP Photo: Christian Torres, AP Image 1 of / 1 Caption Close Arrestan a miembro de grupo armado en Nuevo México 1 / 1 Back to Gallery

LAS CRUCES, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Un hombre de Nuevo México perteneciente a un grupo armado que ha detenido a familias centroamericanas en territorio estadounidense cerca de la frontera con México fue arrestado el sábado en una comunidad limítrofe debido a una denuncia penal en su contra en que lo señalan como un peligroso delincuente en posesión de armas de fuego y municiones, informaron las autoridades.

El FBI indicó en un comunicado que arrestó a Larry Mitchell Hopkins, de 69 años, en Sunland Park, con la ayuda de la policía local. El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, dijo en otro comunicado que Hopkins era miembro del grupo que había detenido a migrantes.

Hopkins fue fichado en el centro de detención del condado Doña Ana, en Las Cruces, y de momento se desconoce si cuenta con un abogado que ofrezca declaraciones sobre los cargos.

En su comunicado, el FBI no reveló detalles sobre los antecedentes de Hopkins, y Frank Fisher, portavoz de la agencia, dijo a The Associated Press que daría más información después de la comparecencia inicial de Hopkins, programada para el lunes, ante una corte federal en Las Cruces.

El FBI añadió que Hopkins es oriundo de Flora Vista, una comunidad rural de Nuevo México, aproximadamente a 572 kilómetros (353 millas) al norte de Sunland Park, muy cerca de El Paso, Texas.

El Departamento de Policía de Sunland Park pidió el sábado al reportero de la AP que se comunicara con el FBI en caso de buscar más información sobre el caso.

Balderas explicó en su comunicado que Hopkins “es un delincuente peligroso que no debería portar armas estando cerca de niños ni familias. El arresto de hoy del FBI es una señal clara de que la ley debe estar en manos de agentes cualificados y no en autodefensas armados”.

Las autoridades federales advirtieron el viernes a grupos privados que eviten hacer labores policiales en la frontera luego que una serie de videos difundidos en las redes sociales mostraron a civiles armados deteniendo a grupos numerosos de familias centroamericanas en Nuevo México.

En los videos publicados entre semana aparecen miembros de la milicia de extrema derecha United Constitutional Patriots (Patriotas Constitucionales Unidos) ordenándole a grupos de familias, de entre siete y cientos de personas, que permanezcan sentados sobre la tierra con sus hijos, algunos muy pequeños, hasta que lleguen los agentes de la Patrulla Fronteriza.