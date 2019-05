En esta foto del 9 de mayo de 2019 distribuida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos se ve un B-52H Stratofortress arribar a la Base Aérea Al-Udeid, Qatar. Los bombarderos B-52 enviados por la Casa Blanca al Golfo Pérsico para contrarrestar amenazas no especificadas de Irán empiezan a arribar. (Sargento Ashley Gardner/U.S. Air Force via AP) less