Banda Bastön se inspiró en la red para nuevo álbum, Etcé7era

El rapero mexicano Muelas de Gallo, del dúo de hip hop La Banda Bastön, posa en la Ciudad de México el 14 de mayo del 2019. La Banda Bastön presentará las canciones de su álbum "Etcé7era" el 23 de junio en el Teatro Metropólitan. (AP Foto/Berencie Bautista) less El rapero mexicano Muelas de Gallo, del dúo de hip hop La Banda Bastön, posa en la Ciudad de México el 14 de mayo del 2019. La Banda Bastön presentará las canciones de su álbum "Etcé7era" el 23 de junio ... more Photo: Berenice Bautista, AP Photo: Berenice Bautista, AP Image 1 of / 1 Caption Close Banda Bastön se inspiró en la red para nuevo álbum, Etcé7era 1 / 1 Back to Gallery

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Banda Bastön se inspiró en internet para su nuevo álbum, “Etcé7era”, que presentará este fin de semana en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

El álbum incluye siete temas compuestos los últimos dos años que no formaban parte de un proyecto completo, pero que sus miembros notaron que tenían muchos puntos en común. Decidieron no esperar más para lanzar un nuevo álbum, pues entre “Todo bien” y “Luces Fantasma” había una diferencia de dos años, y se apresuraron a lanzar las siete canciones que tenía.

“Ahora queremos sacar un disco de siete canciones cada año, ese es el plan por el momento”, dijo el rapero Muelas de Gallo, quien conforma la Banda Bastön con el DJ y productor Dr. Zupreeme, en una entrevista reciente con The Associated Press.

Su nuevo disco es muy actual. El primer sencillo, “Planeta ficción” con el rapero puertorriqueño Vico-C, habla de internet y las simulaciones. Instagram lo ven como un espacio donde todo el mundo es feliz: “Siempre te la tienes que estar pasando bien”, dijo Muelas. “Nadie sube fotos de cuando estuviste llorando o de que nada más te comiste una (sopa) Maruchan”. Twitter en cambio es para quejarse, pero ellos creen que ninguno de los dos extremos es real, como tampoco es cierto tener que agradar siempre a los demás.

Vico-C estará con ellos el Metropólitan, al igual que los peruanos de Rapper School y el chileno Cevladé, quienes también colaboran en el álbum lanzado la semana pasada y próximo a editarse en plataformas digitales. Por ahora las canciones de “Etcé7era” están disponibles en el canal de YouTube de la banda.

Con Alemán interpretan la rítmica “Supertars”, contra la presunción en internet y con Fntxy “Roberto Gómez Bolaños”, un duelo musical en el que toman al cómico mexicano como ejemplo de autoridad. Ambos raperos estarán en el concierto.

“Es una rola con mucho estilo”, dijo Muelas sobre el tema dedicado a “Chespirito”, a quien creció viendo en televisión.

Muelas de Gallo empezó a hacer rimas cuando era adolescente a comienzos de la década de 1990 en Ciudad Constitución, en el norteño estado de Baja California Sur. Dr. Zupreeme vivía a unas calles de él, se conocían desde el kínder, pero se hicieron amigos en la secundaria. Ambos compartían el gusto por el rap y el hip hop.

A partir de 1996 comenzaron a trabajar como La Banda Bastön. Luego se mudaron a la Ciudad de México y comenzaron a tocar en bares y fiestas hasta llegar con los años a festivales como el Vive Latino, donde se presentaron por segunda vez el año pasado.

“Nos ha tocado la suerte de ir encausando, de alguna u otra manera, lo que va a ir pasando con los raperos del verdadero movimiento de hip hop nacional”, dijo Muelas. “Hemos ido abriendo espacios”.

Como muestra de esa apertura que buscan para el género está su concierto en el Metropólitan, un antiguo cine con acabados en mármol, candelabros de cristal y esculturas estilo Luis XVI que pueden verse en una escena de “Roma” de Alfonso Cuarón.

La Banda Bastön quiere, como dice Muelas, hacer “música elástica”, ampliar sus estilos “hasta donde pueda estirarse”. Rapean pero no sólo sobre violencia; también tienen temas románticos y existenciales.

“El principal tema de La Banda Bastön es el ser, ¿quién soy?”, dijo el músico. “Si pones atención a las rolas desde nuestros primeros discos la mayoría de nuestros temas hablan de eso, lo que pasa que hay canciones, las que más nos han funcionado, las que más representan tienen temas como de fiesta, o esta de ‘Sólo como amigos’ que habla de cosas muy románticas, pero creemos justo en trabajar diferentes estilos de rimas, diferentes estilos de beats”.

Además tienen varios puntos de vista en sus canciones. Muelas dice que le gusta interpretar diferentes personajes en ellas. Dentro de esta variedad una de las cosas más complicadas puede ser acordarse de las letras. Los ensayos antes de los conciertos ayudan, pero acepta que cuando se le llega a olvidar algo improvisa.

“Sí, es demasiada info, la neta (la verdad)”, dijo.

Las canciones muchas veces surgen cuando Muelas va por la calle y se le ocurre algo, y lo apunta en su celular. También encuentra inspiración en películas o momentos que le detonan creatividad y sentimientos.

“Voy juntando muchos de esos momentitos... reviso mis notas y de ahí empiezo a escribir”, dijo. “Antes nomás me prendía un churro (porro) y me ponía a escribir, pero ahora ya no hago eso”.

Zupreeme lo complementa con beats que hace por su cuenta. También les gusta ponerse a prueba con situaciones diferentes.

“Hace poco me fui a Guadalajara una semana, precisamente para eso”, dijo. “Trabajé con dos músicos de allá que me gusta cómo componen, pero de otros géneros. Me fui a hacer una canción desde cero con ellos”.