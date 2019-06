Bukele anuncia ataque frontal a finanzas de las pandillas

Nayib Bukele, al centro a la derecha, y su esposa Gabriela llegan para su juramentación como presidente de El Salvador, en la Plaza Barrios de San Salvador, el sábado 1 de junio de 2019. (AP Foto/Salvador Meléndez)

SAN SALVADOR (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele presentó el martes su plan de seguridad enfocado en atacar las finanzas y descabezar la comunicación de las pandillas, que según las autoridades son las responsables de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

“El Plan de Seguridad contempla atacar directamente las finanzas de las pandillas. Vamos a ir tras sus activos y sus financistas”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Presidencial.

“Lo que queremos es que las pandillas ya no tengan ingresos de efectivo, y entonces va a ser difícil sostener sus estructuras sin dinero. A la par daremos recursos a la Policía y a la Fuerza Armada para que tengan lo necesario", agregó.

Adelantó que la Fiscalía General de la República, la inteligencia militar y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) están trabajando para capturar a los que financian a las llamadas maras.

“Es probable que tengamos sorpresas en las próximas semanas”, afirmó.

Recientemente Bukele acusó a dos dirigentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que no identificó, de financiar a estos grupos criminales, que en los últimos días han arreciado sus ataques contra los policías y militares.

En el pasado “no se ha ido tras los financistas. Los financistas han sido los mismos partidos políticos, y se tienen videos de partidos políticos ofreciendo hasta 10 millones de dólares a las pandillas. ¿Y quién ha ido tras ellos?”, afirmó el mandatario.

Bukele dijo que pondrán en marcha una estrategia de control territorial, pero no como se hacía en el pasado, cuando cientos de policías y militares entraban a las comunidades. El presidente aseguró que esa táctica no tenía ningún efecto en la criminalidad “porque no es en esos lugares donde se cometen la mayoría de crímenes”.

Explicó que ahora van a controlar los centros históricos de las ciudades más importantes, que es donde se cometen más delitos, porque el financiamiento de las pandillas en un 80% viene de la extorsión, y ésta se hace en los negocios, agregó.

Bukele prometió mayor presencia de las fuerzas de seguridad y cámaras de vigilancia. También informó que va a solicitar un refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares para garantizar el suministro de combustible y alimentación para los policías y soldados, “porque muchas veces se quedan sin operar porque no tienen dinero para la gasolina de las patrullas o de las motocicletas, no tienen dinero para darle de comer a la tropa. Todas esas ridiculeces que pasaban antes ya no van a pasar”, afirmó.

Aseguró que el 80% de las órdenes de homicidios y extorsiones salen de los centros penales, y ordenó a sus funcionarios que se reúnan con las empresas telefónicas y las obliguen a cumplir con su responsabilidad de bloquear las señales de celulares en las cárceles.

Cuando se le preguntó sobre una supuesta oferta de dialogo de la Mara Salvatrucha (MS 13), uno de los grupos criminales más grandes del país, Bukele respondió: “Yo no he recibido ninguna comunicación de la Mara Salvatrucha para buscar diálogo, y tampoco estamos dispuestos a dialogar con grupos criminales”.