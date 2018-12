Cónsul de Brasil: Ghosn está bien, pide libros de suspense

En esta imagen de archivo, tomada el 20 de abril de 2018, el entonces presidente de Nissan Carlos Ghosn habla durante una entrevista en Hong Kong. (AP Foto/Kin Cheung, archivo)

Cónsul de Brasil: Ghosn está bien, pide libros de suspense

TOKIO (AP) — El expresidente de Nissan Carlos Ghosn, detenido en Japón por supuestas irregularidades financieras al no haber reportado sus ingresos, está bien y pidió libros de suspense, dijo el miércoles el cónsul general de Brasil, uno de los pocos autorizados a visitarlo.

"Mi impresión es que es un hombre fuerte en el sentido de que luchará contra esto de forma apropiada. No parece preocupado”, dijo Joao de Mendonça Lima Neto a The Associated Press en el consulado general de Brasil en Tokio. "Lo admiro por su fortaleza".

Mendonça declinó comentar detalles de la acusación y añadió que su labor era ayudar a los ciudadanos brasileños con sus problemas.

Ghosn, que encabezó la alianza de las automotrices Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, fue arrestado el mes pasado bajo la sospecha de que no reportó ingresos por 44 millones de dólares durante cinco años.

Ghosn tiene la ciudadanía francesa, libanesa y brasileña. Representantes de esos países, además de abogados, pueden visitar a los sospechosos detenidos en Japón.

"Dada du posición, ha sido un icono no solo aquí sino en todo el mundo”, señaló Mendonça, destacando que los brasileños están orgullosos de Ghosn.

"Nosotros tenemos también una postura de esperar y ver. Lo que se lee en la prensa no es lo que él está diciendo. Estamos esperando el resultados, y esperamos que sea el mejor resultado”, dijo.

El cónsul general transmitió mensajes verbales a su familia en Brasil a través de su hermana, y le dio sus respuestas, afirmó sin revelar más detalles.

Ghosn y él hablaron en portugués, aunque separados por una barrera de vidrio, como es habitual en las detenciones en Japón.

Funcionarios consulares visitaron a Ghosn cuatro veces en las dos últimas semanas, añadió el diplomático, y le llevaron libros de historia y filosofía, además de fruta. Pero Ghosn pidió novelas de suspense para entretenerse, algo que, según Mendonça, recibirá en la próxima visita.

En el centro de las acusaciones, según medios nipones, están los ingresos diferidos prometidos, como dinero, acciones y otros productos en el largo plazo, incluso después de su jubilación.

Desde que Renault SA Francia lo envió a Japón para revertir la situación de la casi quebrada Nissan Motor Co. hace dos décadas, Ghosn ha estado bajo el escrutinio público por su abultado salario. Los ejecutivos japoneses suelen cobrar bastante menos, pero algunos recibieron pagos diferidos sin afrontar problemas legales.

Medios japoneses, sin identificar a sus fuentes, reportaron que la fiscalía ampliará la detención de Ghosn en base a nuevos cargos más allá del 10 de diciembre, cuando expira la detención por el primer grupo de acusaciones.

