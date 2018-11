Cárcel donde murió Bulger era famosa por su violencia

WASHINGTON (AP) — Mucho antes de que James “Whitey” Bulger fuese asesinado allí, la prisión federal de West Virginia era famosa por su inseguridad. De hecho, la muerte del famoso mafioso de Boston fue el tercer asesinato en los últimos seis meses en ese centro penitenciario.

Una comisión gubernamental independiente determinó que la Penitenciaría de Hazelton está sobrepoblada desde hace años y los reos se quejan constantemente de los peligros que enfrentan cotidianamente en esta cárcel de máxima seguridad, que alberga a 1.270 reclusos. “Los presos pueden perder su vida rápidamente aquí”, advirtió un informe del Corrections Information Council del Distrito de Columbia en el 2016.

En abril de este año, Ian Thorne, de 48 años, fue asesinado durante una discusión con otro reo y en septiembre, Demario Porter corrió la misma suerte tras otro altercado.

Documentos oficiales e informes de prensa hablan de numerosos incidentes violentos en los últimos años. En el 2016 un recluso fue acusado de asesinato por estrangular a otro reo en una pelea. En febrero del 2015 un preso apuñaló a otro con un arma casera. A un reo se le prolongó la condena en mayo por agredir a otro con un arma letal.

“Hay una cantidad enorme de prisiones federales que no tienen tasas de homicidios como esta”, expresó Cameron Lindsay, ex guardia de prisiones que ahora trabaja como consultor en temas de seguridad carcelaria.

La Oficina de Prisiones no respondió a pedidos de comentarios sobre la situación en Hazelton.

La semana pasada cinco legisladores le escribieron al secretario de justicia Jeff Sessions acerca de lo que describieron como “una escasez de personal peligrosa” en las penitenciarías federales de West Virginia y Pensilvania y expresaron su preocupación por las muertes en Hazelton.

El portavoz del Departamento de Justicia Wyn Hornbuckle dijo que esa dependencia responderá a los legisladores.

La delegada del Distrito de Columbia ante la Cámara de Representantes Eleanor Holmes Norton, por su parte, escribió una carta el mes pasado al inspector general del Departamento de Justicia pidiéndole que investigase las condiciones de la prisión de Hazelton a la luz de las muertes de Thorne y Porter. Dijo que había oído hablar de un “trato brutal” a los reos.

En un comunicado emitido el martes Norton dijo que la muerte de Bulger confirma en cierta medida “los informes de que reina una cultura violenta en Hazelton”.

Norton dijo que por ahora no ha recibido una respuesta a su carta.

Bulger, quien tenía 89 años y había sido informante del FBI, fue hallado inconsciente el martes por la mañana, horas después de haber llegado a Hazelton. Pocas horas después se confirmó que había muerto. Las autoridades no dieron las causas de la muerte, pero indicaron que investigaban el caso como un homicidio. Se cree que Fotios “Freddy” Geas y otro reo están involucrados en la muerte, de acuerdo con un ex investigador al tanto de la pesquisa. El informante no quiso ser identificado porque no estaba autorizado a hablar del tema.

Bulger fue el capo de una mafia mayormente irlandesa y se deshizo de muchos enemigos delatándolos al FBI como informante. No está claro por qué fue transferido a Hazelton.

“Lo que no entiendo es por qué transfieren a un reo muy conocido, que se sabe es un informante, y lo mezclan con la población carcelaria de una prisión de máxima seguridad. Hay que ser más inteligente que eso”, expresó Lindsay, el ex guardia de penales.

Dirigentes sindicales afirman que la prisión funciona actualmente con el 75% del personal necesario y que hay decenas de vacantes. Denuncian asimismo el empleo de trabajadores del campo de la salud, maestros, secretarias y cocineros para ocupar plazas con funciones policiales vacantes ante la escasez de personal y restricciones para las horas extras.

Justin Tarovisky, vicepresidente de la Unidad 420 de la Federación de Empleados del Gobierno, que representa a los guardias de Hazelton, dijo que la muerte de Bulger “subraya lo peligrosa que ese esa prisión”. El sindicato viene expresando preocupación en torno al estado de cosas en el penal desde el 2015.

Los reporteros de la Associated Press Alanna Durkin Richer (Boston) y John Raby (Charleston, West Virginia) colaboraron en este despacho.

Balsamo está en www.twitter.com/MikeBalsamo1 .