California rechaza envío de Guardia Nacional a la frontera

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 22 de junio de 2016, el agente de la Patrulla Fronteriza Eduardo Olmos, camina cerca del muro secundario que separa Tijuana, México, (al fondo), y San Diego, California. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

SAN DIEGO (AP) — El gobernador de California Jerry Brown rechazó los términos para el despliegue inicial de la Guardia Nacional en la frontera con México, según el gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, un funcionario estatal indicó que aún no se toma una decisión.

“El gobernador determinó que lo que solicitamos es inaceptable, pero tendremos otras iteraciones”, dijo Ronald Vitiello, subcomisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a la prensa en Washington.

Brown recibió un inusual y elusivo elogio del presidente Donald Trump la semana pasada al destinar 400 tropas a la tercera misión fronteriza a gran escala de la Guardia Nacional desde 2006.

Sin embargo, el gobernador demócrata condicionó su compromiso a que las tropas no estuvieran involucradas de ninguna manera en el ejercicio de las leyes migratorias, ni siquiera como respaldo.

El anuncio de Brown de la semana pasada no tocó las labores específicas que realizaría la Guardia Nacional de California, ni la manera en que las autoridades estatales distinguirían las labores relacionadas a la inmigración con los demás aspectos de la seguridad fronteriza, como el combate a las pandillas y el tráfico de drogas y armas.

Vitiello dijo que el gobernador decidió que California no aceptar los términos de un despliegue inicial de tropas para el estado que eran similares a los de las otras tres entidades fronterizas: Arizona, Nuevo México y Texas. Dijo que California podría participar de otra manera aún por definir.

De acuerdo con dos funcionarios federales, entre las labores iniciales que desempeñarán las tropas está el arreglo y mantenimiento de vehículos, utilizar cámaras de vigilancia a control remoto para reportar actividad sospechosa a los agentes de la Patrulla Fronteriza, el uso de radios y proporcionar “respaldo a la misión”, lo que podría incluir trabajo administrativo, compra de gasolina y la gestión de nóminas. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no contaban con autorización para tratar el tema de manera pública.

El portavoz de la Guardia Nacional de California, el teniente Thomas Keegan, dijo que “las autoridades estatales no han rechazado nada” desde que Brown propuso el miércoles un acuerdo formal con los departamentos de Seguridad Nacional y de Defensa que prohíba cualquier participación en tareas de inmigración.

“El gobierno federal aún no responde”, dijo Keegan en un comunicado por email.

Lugo reportó desde Washington.