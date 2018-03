Centavrvs se ensalsa en nuevos ritmos para “Somos uno”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Centavrvs subió la temperatura en su nuevo álbum de estudio, “Somos uno”. La banda mexicana de música electrónica dio entrada a ritmos bailables como la salsa y beats africanos en canciones que presentan un mensaje de unidad.

“Algunas canciones suenan como más tropicales porque queríamos que sonara más global, abrir más el abanico de la (música) regional mexicana que definía un poco el sonido de Centatvrvs”, dijo DJ Rayo, uno de los cuatro integrantes de la banda, en una entrevista reciente con The Associated Press. “Queríamos experimentar con sonidos orgánicos como el trombón, es como un instrumento clave en este nuevo disco”.

Para ello invitaron al trombonista mexicano Rey David Alejandro, quien ha tocado durante más de 15 años con el famoso salsero Willie Colón y que también tiene una importante experiencia como jazzista. De igual manera, dijo Rayo, escucharon música brasileña, cubana y, por supuesto, mucha salsa.

“Somos uno”, que salió a la venta el viernes, es el fruto de tres años de trabajo y llega tras su álbum “Sombras de oro” de 2014. Incluye los sencillos “El punto final”, “Volar muy alto”, “Quebrar las ventanas” y “Debilidad”, este último lanzado la semana pasada.

“Habla de la debilidad que de repente nos da hablar con la exnovia, ya con unos tragos de más, de repente le hechas un telefonazo y ahí andas de débil pidiéndole que te perdone”, dijo Rayo sobre este tema, cuyo video musical, grabado en Garibaldi entre mariachis, se estrenará en abril.

“Quebrar las ventanas”, en tanto, fue creada contra la idea del presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México y tiene una base de ritmos africanos.

“Había un ambiente muy represivo en todas las noticias”, apuntó Rayo. “Quisimos sacar un poquito una canción que hiciera un llamado a la unidad y a jalar parejo como personas, como humanos, como gente que nos merecemos vivir bien en donde estemos y que se respeten nuestros derechos”.

En cambio “Volar muy alto” tiene un mensaje más personal: “Es un llamado a perdonarte si has cometido errores en tu vida, para seguir, que no seas tan fuerte contigo, que no te juzgues tan fuerte”.

Centavrvs, que completan Alan Santos (sintetizadores), Paco Martínez (bajo y guitarra) y Demián Gálvez (voz y guitarra), lanzó esta pieza tras el sismo del 19 septiembre en México como “un llamado a renacer”.

Los sonidos del álbum, producido por el argentino Tweety González, tienen una globalidad, señaló el DJ. “No importa de dónde seas, puedes tomar sonidos de África o tomar sonidos de Asia y hacerlos tuyos y divertirte”, dijo.

El sábado a las 6:00 p.m. la banda, conformada hace poco más de cinco años, se presentará por tercera vez en el festival Vive Latino, en la Ciudad de México.

“Esta ocasión estamos súper emocionados porque estamos haciendo nuevos arreglos de nuevas canciones que vienen en nuestro nuevo disco”, dijo Rayo, quien explicó que además de trombonistas, invitaron a percusionistas y una corista a este concierto, que contará con visuales de Casiopea, un despacho compuesto por cuatro diseñadoras mexicanas.

“Estamos haciendo un show como si nosotros fuéramos fans y dijéramos cómo nos gustaría ver el espectáculo. Es un poco así, divertirse pero hacer que los conciertos te marquen y te pases unos 45 minutos gritando y en éxtasis y bailando”, agregó. “Queremos transmitir eso en nuestro próximo tour y en nuestro próximo show, no nada más en el Vive”.