Pepe Urzúa, un techador que llegó desde México hace ocho años, sostiene en brazos a su hija de dos meses, Luna, mientras su esposa, Betty, tiene a su hija mayor, Scarlet, durante el festival callejero First Fridays, en Goshen, Indiana, el 1 de junio de 2018. “Me encanta vivir aquí. Es un sitio donde puedes criar a tus hijos”, dijo Urzúa. Pero su esposa, que llegó a Estados Unidos con dos años, dijo que la oposición al centro del ICE no supone que los inmigrantes sean aceptados. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) less