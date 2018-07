Céspedes pega jonrón en su regreso; Mets ganan 7-5 a Yanquis

El jugador de los Mets de Nueva York, el cubano Yoenis Céspedes, conecta un sencillo contra los Yanquis de Nueva York durante el sexto inning de un juego de béisbol el viernes 20 de julio de 2018, en Nueva York. (AP Foto/Julie Jacobson)

NUEVA YORK (AP) — El cubano Yoenis Céspedes pegó un jonrón en su regreso de la lista de inhabilitados, Noah Syndergaard ganó su segunda apertura consecutiva desde que volvió de una lesión, y los Mets de Nueva York ganaron el viernes 7-5 a los Yanquis en el primer duelo de su Serie del Subway.

Robert Gsellman lanzó dos innings para su quinto salvamento mientras el cerrador dominicano de los Mets, Jeurys Familia, permaneció en el bullpen, una señal de que una transferencia podría estar próxima. Familia ha sido objeto de especulaciones sobre un canje.

“Esto es muy duro para mí”, confesó Familia. “Amo este equipo. Amo a mis compañeros y tengo muy buenos recuerdos de acá”.

Céspedes había estado fuera desde el 13 de mayo con una torcedura en el flexor de la cadera derecha, la última en una serie de lesiones en la parte inferior del cuerpo que lo han limitado a 119 juegos en una temporada y media desde que firmó un contrato por cuatro años y 110 millones de dólares.

“La causa de mis problemas son mis talones, porque cuando me duelen, comienzo a cambiar la forma en que camino, corro o incluso cómo me paro”, explicó Céspedes. “La única forma en que puedo evitar que me sigan molestando es una cirugía. Sigo pensando en eso, porque el periodo de recuperación va de ocho a 10 meses.

El cubano conectó su cuadrangular contra el otra vez ineficiente dominicano Domingo Germán (2-6) para poner arriba a los Mets 4-0 en la tercera entrada, al enviar un lanzamiento en 3-0 al poste de foul del jardín izquierdo. También tuvo un sencillo en la sexta, el cual hubiera producido una carrera si Brandon Nimmo no hubiese sido puesto out al intentar convertir un double en triple.

Germán fue enviado a las menores luego del partido. Será reemplazado en la rotación por el mexicano Luis Cessa.

Syndergaard (6-1) volvió justo después del receso por el Juego de Estrellas luego de siete semanas en la lista de lesionados a causa de un esguince en el dedo índice derecho. Permitió una carrera y ocho hits en cinco episodios, pero salió tras una caída en la velocidad de alrededor de dos millas por horas en su último capítulo.

Por los Mets, el cubano Céspedes de 4-2 con una producida y dos anotadas. Los venezolanos Asdrúbal Cabrera de 5-2 con una impulsada y dos anotadas, y Wilmer Flores de 4-0 con una anotada. Los dominicanos José Bautista de 4-1 con una impulsada, y Amed Rosario de 4-0.

Por los Yanquis, los dominicanos Gary Sánchez de 5-1 con una anotada, y Miguel Andújar de 5-2.