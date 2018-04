Chivas pone todas sus fichas en la CONCACAF

El delantero Alan Pulido (centro a la izquierda) de Chivas Guadalajara se abraza con el volante Angel Zaldívar frente al zaguero Michael Murillo de los Red Bulls de Nueva York tras el pase del equipo mexicano a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. (AP Foto/Julio Cortez)

TORONTO (AP) — Virtualmente fuera de la liguilla por el título del fútbol mexicano por segunda temporada consecutiva, Chivas se concentra en la misión de sacar pasajes para su primer Mundial de Clubes.

El club mexicano tratará de encarrilar el objetivo cuando el martes visite al Toronto FC de la MLS, en el choque de ida por la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Chivas, que viene de caer 3-0 ante Tijuana el viernes pasado, marcha 15to entre 18 equipos de la máxima categoría. Con apenas 15 puntos, sus posibilidades de avanzar a la fase final son remotas.

En sus últimos tres encuentros, el "Rebaño Sagrado" utilizó cuadros alternos en la liga mexicana porque le apostó todo a ganar la CONCACAF, un cetro que sólo ha conquistado una vez en su historia y eso fue en 1962, la primera edición del torneo regional de clubes.

"Nos preparamos para poder participar en ambos torneos, en uno ya estamos en la final y en el otro pudimos tener la posibilidad de seguir sumando puntos y meternos de lleno, pero no siempre se logra lo que uno pretende", dijo el entrenador de Chivas, Matías Almeyda. "Pero de eso se trata el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde".

Desde que el argentino Almeyda tomó el mando del Guadalajara en septiembre de 2015, en relevo por José Manuel De la Torre, el equipo ha retomado un protagonismo que había perdido. De pelear por el descenso, Almeyda lo llevó en mayo pasado a ganar la 12da corona de liga en su historia, para igualar al América como los equipos más laureados del país.

Chivas también ganó un par de torneos de Copa y una Súper Copa en el 2016, títulos menores comparados a lo que significaría clasificar al equipo al Mundial de Clubes.

"Yo vivo el presente y por suerte ya tengo que preparar una final. Eso es lo más lindo que existe para un entrenador, además es un torneo internacional y el club no disputaba ese partido desde 1962. Eso no se debe minimizar, hay que darle el valor que merece", sostuvo Almeyda.

Para conquistar ese campeonato, Chivas deberá imponerse ante un rival que en su ruta a la final dejó fuera a Tigres y al América, dos equipos que marchan en la parte alta de la clasificación del torneo Clausura mexicano.

Los canadienses se convirtieron en el primer equipo de la MLS en dejar fuera a un equipo mexicano en una ronda de semifinales de la Liga de Campeones y ahora buscan ser el primer monarca de esa liga desde que el Galaxy de Los Ángeles se coronó en el 2000, cuando superó al Olimpia hondureño.

El último equipo de la MLS en vencer en la final a un equipo mexicano fue el DC United, que en 1998 doblegó a Toluca.

"Nosotros no nos inscribimos en el torneo sólo para llegar a la final, nos inscribimos para tratar de ganarlo", dijo el entrenador de Toronto, Greg Vaney. "No estamos contentos solo con estar en la final. Ahora enfrentamos a un rival muy bueno como es Chivas y debemos encontrar la forma de ganar el campeonato, no estamos felices con estar donde estamos".

El partido de ida se disputará en el estadio BMO Field de Toronto desde las 2015 locales (0015 GMT).