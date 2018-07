Colón iguala marca de victorias para un latinoamericano

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Bartolo Colón tenía desde hace mucho tiempo dos hitos en su mente. Tarea completa.

El dominicano de 45 años superó el sábado un comienzo flojo para lograr el 245 triunfo de su carrera e igualó al nicaragüense Dennis Martínez con la marca de más partidos ganados por un pitcher latinoamericano cuando los Rangers de Texas derrotaron 13-4 a los Medias Blancas de Chicago.

Colón ya era el dueño del récord de más partidos ganados por un lanzador nacido en República Dominicana tras superar a Juan Marichal en esa distinción con su triunfo 244 en Kansas City el 18 de junio, seis días antes de perder en Minnesota.

El sábado, Colón ganó en su primer partido como abridor en casa desde el 6 de junio para igualar a Martínez.

Cuando se le preguntó si podría poner en perspectivos sus logros, Colón dejó en claro que había dos metas que eran particularmente importantes para él.

"No todos", dijo Colon. "Quería lo de Marichal y Dennis Martínez”.

Colón (5-5) completó su noche, después de que Matt Davidson abrió el sexto con un cuadrangular por el centro del diamante, con lo que los Medias Blancas se acercaron 5-3. Cuatro relevistas se encargaron del resto para Texas.

"Queríamos brindarle la oportunidad de acreditarle la victoria", dijo el manager de los Rangers Jeff Banister. "Queremos que gane todos los partidos que podamos. Se trato de algo enorme para él, de gran impacto histórico y significado para el béisbol".

Los primeros dos bateadores de Chicago le dieron hits, pero ninguno anotó. Colón procedió a emplear 42 de sus 79 lanzamientos en el segundo inning, en el que toleró tres imparables y concedió sus únicos dos boletos, con Chicago tomando la delantera por 2-0.

“En cierta forma, lo considero como mi héroe”, indicó el manager de Chicago Rick Rentería. “Se lo decía (al coach de pitcheo Don Cooper), miren su ejemplo. Ahí está dando batalla. Bien por él. Aunque permitió un par de carreras temprano, no se rindió. Sin pánico, tranquilo, no dejó de lanzar strikes”.

Colón retiró a 10 de 11 bateadores antes que Davidson conectara su jonrón. Colón también supo cubrir la primera base para sacar out a su veloz compatriota Leurys García, quien se tiró de cabeza cuando Joey Gallo le tiró la bola al pitcher. Colón sonrió al volver hacia la lomita.

“Pensaba que si no lo sacaba out, me iban a sacar del juego”, dijo Colón.

Por los Medias Blancas, los cubanos Yoan Moncada de 4-1, José Abreu de 4-1. Los venezolanos Yolmer Sánchez de 4-2 con una empujada, Avisaíl García de 5-1 con una anotada y una producida, Omar Narváez de 3-1 con una anotada. El dominicao Leury García de 5-0.

Por los Rangers, los venezolanos Elvis Andrus de 5-1 con una anotada y dos impulsadas, Rougned Odor de 4-1 con dos anotadas, Robinson Chirinos de 4-2 con una anotada y tres remolcadas. Los dominicanos Nomar Mazara de 5-2 con una anotada y ua producida, Adrián Beltré de 4-2 con una anotada.