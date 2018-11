Colombianos piden que “no dejen morir” la educación superior

Universitarios marchan con disfraces de Halloween durante una protesta en la que piden más presupuesto para mejorar la educación pública en Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de octubre de 2018. (AP Foto/Fernando Vergara) less Universitarios marchan con disfraces de Halloween durante una protesta en la que piden más presupuesto para mejorar la educación pública en Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de octubre de 2018. (AP ... more Photo: Fernando Vergara, AP

Universitarios marchan con disfraces de Halloween durante una protesta en la que piden más presupuesto para mejorar la educación pública en Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de octubre de 2018. (AP Foto/Fernando Vergara) less Universitarios marchan con disfraces de Halloween durante una protesta en la que piden más presupuesto para mejorar la educación pública en Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de octubre de 2018. (AP ... more Photo: Fernando Vergara, AP

Universitarios marchan con disfraces de Halloween durante una protesta en la que piden más presupuesto para mejorar la educación pública en Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de octubre de 2018. (AP Foto/Fernando Vergara) less Universitarios marchan con disfraces de Halloween durante una protesta en la que piden más presupuesto para mejorar la educación pública en Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de octubre de 2018. (AP ... more Photo: Fernando Vergara, AP

Universitarios marchan durante una protesta en la que piden más presupuesto para mejorar la educación pública en Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de octubre de 2018. (AP Foto/Fernando Vergara) Universitarios marchan durante una protesta en la que piden más presupuesto para mejorar la educación pública en Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de octubre de 2018. (AP Foto/Fernando Vergara) Photo: Fernando Vergara, AP





Photo: Fernando Vergara, AP Image 1 of / 4 Caption Close Colombianos piden que “no dejen morir” la educación superior 1 / 4 Back to Gallery

BOGOTÁ (AP) — Miles de estudiantes de universidades públicas de Colombia marcharon este miércoles en varias ciudades del país vestidos con prendas alusivas a la muerte para reclamar mayor presupuesto y calidad en la educación superior.

En Bogotá unos cinco mil universitarios caminaron de manera pacífica desde diferentes partes de la ciudad para concentrarse por la noche en la céntrica Plaza de Bolívar en una denominada marcha “Zombi”.

Santiago Ruiz, estudiante de Biología de la Universidad Nacional, dijo a The Associated Press: “mi camisa tiene varios impactos de bala porque eso simboliza que las universidades públicas se están muriendo por el no apoyo del gobierno”.

A su vez Laura Grau, estudiante de Medicina, expresó: “nosotros venimos disfrazadas de ángeles de la muerte y venimos a resucitar la educación pública. La educación superior en Colombia está en cuidados intensivos y si no se invierte económicamente en ellas, se mueren”.

La joven señaló que aunque la semana pasada el gobierno del presidente Iván Duque y un grupo de rectores de universidades públicas y privadas en todo el país llegaron a un acuerdo, “eso no es suficiente; son baños de agua tibia. Necesitamos más dinero, más inversión. Estamos aquí en una marcha simbólica y estamos representando la muerte de la educación superior”.

Otro de los estudiantes, que no quiso ser identificado, también participó en la marcha y sostenía una pancarta que decía: “Me morí esperando presupuesto”.

La policía metropolitana informó a la AP que unos 1.200 agentes antimotines controlaron las marchas y que el único inconveniente fue la dificultad en la movilidad de vehículos en algunos puntos de la ciudad.

El pasado 10 de octubre también se realizaron protestas de universitarios en diferentes partes del país. En aquella fecha, el presidente Duque señaló que entiende la angustia de los jóvenes y sus reclamos, pero aseguró que “tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en menos tres meses”, en relación al tiempo que lleva en el poder.