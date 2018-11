Comisionado de MLS desliza que Martino dirigirá a México

MIAMI (AP) — Sin darse cuenta, el comisionado de la MLS ofreció la pista más concreta de que Gerardo Martino será el próximo técnico de la selección de México.

En una charla con reporteros durante la conferencia Soccerex en Miami el jueves, el comisionado Don Garber felicitó a los jerarcas del fútbol mexicano por la forma “agresiva” en la que procedieron para contratar al entrenador argentino, actual timonel del Atlanta United.

“Bien por la (Federación Mexicana de Fútbol). Soy amigo cercano de Enrique (Bonilla, el presidente de la Liga MX) y de Yon de Luisa (presidente de la federación) y fueron audaces”, señaló Garber. “Fueron muy agresivos en llevarse al ‘Tata’, quien, por cierto, antes de venir a la MLS no estaba en el radar de la selección mexicana”.

“Eso habla del éxito de la MLS”, añadió Garber. “Hemos trabajado fuerte para elevar el perfil de nuestra liga y de lo que es capaz para el desarrollo de jugadores y técnicos”.

El nombre de Martino, quien acaba de ser consagrado como el Entrenador del Año en la MLS, ha sonado con fuerza para asumir la dirección del ‘Tri’, sin entrenador fijo desde que el colombiano Juan Carlos Osorio no renovó su contrato tras la participación en el Mundial de Rusia.

Tanto Martino como la federación mexicana no han confirmado la contratación, aunque el ex entrenador de la selección de Argentina y el Barcelona adelantó que no seguirá con Atlanta United para la próxima temporada. Atlanta United se enfrentará a los Red Bulls de Nueva York en el partido de ida de la final de la Conferencia del Este el 25 de noviembre.

Después de la eliminación en los octavos de final del Mundial, el técnico de Tigres Ricardo "Tuca" Ferretti ha estado a cargo de México en forma interina.

En la previa de dos partidos amistosos en Argentina, el viernes en Córdoba y el martes en Mendoza, el brasileño Ferretti dijo que “no voy a hablar de este asunto de Martino hasta que no esté confirmado".

Garber elogió el trabajo de Martino en sus dos temporadas en la MLS.

“El Tata ha sido una bendición. Trajo un nivel de respeto y credibilidad a nuestra liga con lo que ha hecho en Atlanta United, y eso muestra que podemos ser una liga modelo", dijo Garber. "Adoro al Tata. Le deseo lo mejor. Quedé decepcionado y en cierta medida con el corazón roto cuando no pudimos renovarle el contrato. No fue otra cosa de que estaba listo para otro desafío y eso es algo que hacen los técnicos”.

Bajo la conducción de Martino, United se clasificó a los playoffs en su primera temporada y acto seguido tuvo una de las mejores campañas en la historia de la MLS.