CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los fans mexicanos se reencontraron con Gorillaz luego de 16 años en un espectacular cierre del festival Vive Latino 2018, donde los miembros de la banda aparecieron con máscaras de lucha libre, un deporte muy popular en el país, para poner a bailar a las más de 65.000 personas en el Foro Sol.

Gorillaz había dejado a México añorando su regreso tras su concierto de 2002 en el Palacio de los Deportes y en 2017 sus seguidores comenzaron a albergar esperanzas cuando se anunció que estarían de gira por Latinoamérica para promover su álbum “Humanz”. Sus deseos se vieron recompensados el domingo por la noche.

“¡Viva México!”, gritó Albarn tras interpretar “Last Living Souls”. “Ustedes son hermosos, no solo son hermosos, son realmente un país importante, su espíritu es único. ¡Los amo!”, expresó más tarde.

Las máscaras de lucha libre las usaron solo en la primera canción de su concierto.

Pocos habrían imaginado hace 16 años que la banda, surgida como un proyecto alternativo del también líder de Blur Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett, se convertiría en el acto principal del festival más grande de rock latino, que en sus dos días reunió a cerca de 160.000 asistentes. Pero desde sus orígenes Gorillaz comenzó a cosechar fans alrededor del mundo con canciones como "Clint Eastwood" y "Tomorrow Comes Today", mientras que el Vive Latino con los años ha abierto sus escenarios a importantes grupos de habla inglesa.

Así los astros se alinearon para que Gorillaz y Vive se unieran en una noche mágica a 20 años de la creación de la banda, cuyos principales integrantes son, ante sus seguidores, personajes animados. 2-D (vocalista y teclado), Noodle (guitarra), Russel Hobbs (batería) y Murdoc Niccals (bajo), los miembros ficticios de Gorillaz, estuvieron interpretados por Albarn, Little Simz, De la Soul, Bootie Brown, Peven Everett, Pauline Black, Jamie Principle y Kali Uchis.

El grupo, que continuará su gira por Chile, Colombia, Paraguay y Brasil, interpretó piezas de “Humanz” como “Sex, Muder, Party”, “Charger” y “Strobelite”, que fueron muy bien recibidas por el público, y encendió a todo el Foro Sol con las clásicas “Clint Eastwood”, “Feel Good Inc.”, “DARE” y “Kids With Guns”. Albarn se bajó dos veces a saludar a sus fans, y la segunda hasta se dejó cargar por ellos.

Otro músico encantado por la respuesta del Foro Sol fue Josh Homme de Queens Of The Stone Age.

“Tenemos el lujo de ir por todo el mundo para tocarle al público, pero debo decir que en México es donde está el corazón”, dijo Homme, quien habló en un inglés salpicado de palabras en español, como corazón.

“No le digo a todo mundo ‘son muy buenos, los amo’, se los estoy (grosería) diciendo a ustedes. ¡Los amo! Si hay gente diciéndoles qué hacer ‘siéntate, tranquilo’, al diablo con esa gente, al diablo con esos (grosería) güeros. ... No se preocupen por eso porque nadie aquí es un animal domesticado”, dijo antes de interpretar “Domesticated Animals”.

La banda californiana también demostró su poder con “Feet Don't Fail Me", "I Sat By The Ocean", y, claro, su éxito “No One Knows”.

Residente, en tanto, prendió al público con “Somos anormales” y “El futuro es nuestro” de su álbum debut solista, y éxitos de Calle 13 como “Baile de los pobres” y “Latinoamérica”. Durante su concierto en el Vive Latino pidió que la gente saltara por una educación pública y gratuita en México, y también que se esclarezca el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 2014.

“Vamos a brincar por proteger la educación pública, gratuita y de calidad, que se mantenga para los estudiantes que son el futuro de este país”, dijo el astro puertorriqueño. “Vamos a brincar porque nunca en la vida se puede repetir la desaparición de estudiantes. Vamos a brincar por los mexicanos que hoy deberían estar aquí con nosotros. Vamos a brincar por Latinoamérica unida, por un Puerto Rico libre y porque ¡viva México ca...!”.

En la segunda y última jornada del Vive Latino se destacó de igual manera la banda argentina de reggae Los Pericos, que en las celebraciones de sus 3.000 conciertos a lo largo de más de 30 años de historia invitó a amigos como Carla Morrison y Rolo Sartorio, de la banda argentina La Beriso, para cantar algunos de sus éxitos.

Fito Páez, la Cuca y Pussy Riot fueron otros de los grupos que se presentaron en el Foro Sol el domingo.

