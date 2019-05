Corte ratifica primer juicio por corrupción a Fernández

BUENOS AIRES (AP) — En una nueva y sorprendente resolución, la Corte Suprema argentina informó el jueves que el primer juicio por supuesta corrupción a la expresidenta Cristina Fernández comenzaría la próxima semana, tal como estaba previsto inicialmente.

El máximo tribunal dijo en un comunicado que la decisión que tomó hace dos días de pedir el expediente para evaluar los recursos interpuestos por la acusada y actual senadora “no suspende el juicio oral en trámite” ni “hubo decisión alguna” al respecto del tribunal oral que realizará el proceso.

La controvertida decisión de la Corte -expresada el martes en escueto mensaje- había disparado las especulaciones de que el juicio oral no iba a comenzar el 21 de mayo y las fuertes críticas del gobierno y de juristas. La medida se produjo a escasos días de la fecha de inicio del proceso y a pocos meses de las elecciones en las que la exmandataria (2007-2015) se perfila como la principal rival del presidente Mauricio Macri, que buscará la reelección.

La Corte indicó en un nuevo y extenso comunicado publicado el jueves en el Centro de Información Judicial que su polémica decisión fue “sólo a efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”. Las copias fueron enviadas el jueves por la mañana.

Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2 -a cargo del juicio a Fernández y otra docena de imputados- había dicho a radio La Red con anterioridad a que se conociera el comunicado del máximo tribunal que “el juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y aún no fue suspendido”. Pero aclaró que el debate “no podría desarrollarse sin el expediente materialmente en el tribunal... sin tener devuelto el expediente por parte de la Corte".

Fernández, de 66 años, está imputada de supuestamente haber otorgado de forma discrecional obras públicas a un empresario allegado y haber recibido sobornos a cambio. Junto a ella están procesados el empresario de la construcción Lázaro Báez, exfuncionarios y empresarios.

En medio del alto impacto político que tuvo la decisión judicial, Macri afirmó la víspera que “todos queremos progresar y queremos que no haya impunidad”.

Oficialistas apuntaron que el máximo tribunal buscaría proteger a la principal dirigente opositora y eventual candidata presidencial en pleno año electoral. En tanto, en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires se produjeron cacerolazos contra el alto tribunal.

Varios juristas señalaron que, aunque la Corte tomó una decisión “válida” desde el punto de vista del derecho, no es usual ya que su doctrina es no intervenir hasta que no haya una sentencia definitiva.

Se estima que el juicio a Fernández podría extenderse por más de un año.

Fernández, quien afronta esta y otras causas por supuesta corrupción, es la líder opositora mejor posicionada en las encuestas. La senadora todavía no formalizó su candidatura, que sus allegados dan por hecho.

Fernández niega las imputaciones.