Critican app saudí por restringir viajes de mujeres

La foto muestra la app del gobierno saudí Absher en un teléfono en Yeda, Arabia Saudí, 7 de marzo de 2019. Es principalmente un medio para pagar multas de tráfico y realizar otros trámites por vía electrónica. Pero también sirve para que los hombres den o nieguen permiso a las mujeres para viajar.

Una de las funciones de una app del gobierno saudí ha enfurecido a los promotores de los derechos civiles, pues permite a un hombre otorgar o negarle a una mujer el permiso para viajar.

La aplicación Absher es usada principalmente como medio para pagar multas o realizar otros trámites. Absher elimina la necesidad de documentos impresos para muchos trámites.

Una mujer, cualquiera que sea su edad, necesita permiso de un pariente varón para obtener pasaporte, viajar o casarse. Anteriormente, el permiso de viaje era un documento impreso emitido por el ministerio del Interior y firmado por un familiar. Absher permite evitar el documento impreso.

La app solo aplica las leyes existentes y su eliminación no modificaría las normas vigentes de tutela. No obstante, se ha reclamado a las empresas tecnológicas que impidan el acceso a través de sus tiendas de apps.

"No se debe pervertir el ingenio de las empresas tecnológicas estadounidenses para violar los derechos de las mujeres saudíes", dijo la representante demócrata Jackie Speier en una carta a Apple y Google.

La oficina de Speier informó que Google no eliminará la app porque no viola las condiciones del servicio, en tanto Apple sigue investigando. Google y Apple no respondieron por el momento a los pedidos de declaraciones.

Una función de la app permite a los hombres otorgar o negar a sus esposas, hijas e hijos varones menores la autorización para viajar al exterior. Un sistema integrado permite a los funcionarios de migración en el aeropuerto conocer si una mujer tiene permiso para viajar al escanear su pasaporte.

Algunas ciudadanas saudíes están rechazando los pedidos para que se elimine la app. La profesora Khawla Al-Kuraya, de Riad, escribió en Bloomberg que la app facilita los viajes, pues elimina colas largas y papeleo.