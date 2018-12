Cruz Azul elimina a Monterrey y avanza a la final

Milton Caraglio, de Cruz Azul, celebra su gol ante Rayados de Monterrey durante el juego de vuelta de las semifinales del fútbol mexicano en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el sábado 8 de diciembre de 2018. (AP Foto/Moises Castillo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El delantero argentino Milton Caraglio lavó una pifia al convertir el gol del triunfo en el segundo tiempo y Cruz Azul mantuvo vivas sus esperanzas de levantar el título de liga luego de 21 años, al derrotar el sábado 1-0 a Monterrey para clasificarse a la final del torneo Apertura mexicano.

Caraglio, quien falló un penal a los 35, aprovechó un mal rebote del arquero de Rayados, su compatriota Marcelo Barovero, para anotar el único tanto del encuentro a los 54 minutos.

La serie semifinal terminó igualada 1-1 pero la Máquina avanzó a su primera final desde el Clausura 2013 gracias a su mejor posición en la tabla, donde finalizó primero.

Con el resultado, Cruz Azul mantiene viva la esperanza de acabar con una sequía de títulos de liga que data del torneo Invierno 97, cuando conquistaron la octava corona de su historia. Desde entonces, la Máquina ha perdido cinco finales de liga, incluyendo la del Clausura 2013.

"Le ganamos a gran equipo, tuvimos que hacer un gran esfuerzo pero seguimos con la misma humildad y sabemos que nada más llegamos a la final y que mantenemos viva la esperanza de ganar con esta institución", dijo el entrenador portugués de los celestes, Pedro Caixinha. "Hay que resaltar el trabajo de los jugadores, el esfuerzo que metieron y el balance emocional para poder soportar la presión del rival en los minutos finales".

La Máquina también se mantiene con posibilidades de convertirse en el quinto equipo desde 1996 en coronarse luego de ser el mejor en temporada regular. Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 2000), Pachuca (Clausura 2006 y 2007), Santos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014) lo hicieron previamente.

El rival de Cruz Azul en la final emergerá de la serie entre América y Pumas, que va empatada 1-1 y que se dimirá el domingo por la noche, en el estadio Azteca.

"Estamos contentos y satisfechos, pero también estamos claros que queda el escalón más importante", agregó Caixinha. "Mañana analizaremos al rival y después nos ponemos a organizar y ordenar la información para preparar el partido con el respeto que una final se merece".

Monterrey buscaba su primera final desde el Apertura 2017, cuando terminó subcampeón, pero Caraglio sepultó el sueño de alcanzar el quinto título de su historia, primero desde el Clausura 2010

"Nos faltó profundidad en el partido de hoy, cosa que en la partido de ida habíamos tenido, pero fue un partido parejo, ellos tenían dominio territorial pero no situaciones de gol", dijo el entrenador de Rayados, Diego Alonso. "No creo que hayamos cuidado el cero, cierto que no fuimos profundos y punzantes como requería el partido, eso no lo tuvimos hoy".

El primer tiempo fue muy equilibrado y con pocas oportunidades de gol. Cruz Azul generó el primer peligro del encuentro a los 10 minutos, con un remate de cabeza de Caraglio que pasó desviado.

A los 35, el árbitro del encuentro Fernando Guerrero marcó un penal por una falta del argentino Nicolás Sánchez sobre Roberto Alvarado y Caraglio cobró con un disparo suave y que salió desviado por el costado derecho de Barovero.

La Máquina tomó la delantera cuando Adrián Aldrete conectó un disparo desde 25 metros que Barovero rechazó hacia el centro del área, donde Caraglio apareció para convertir con tiro rasante.

La jugada fue invalidada originalmente por fuera de lugar, pero tras revisar el videoarbitraje, Guerrero dio por buena la anotación.

La Máquina coqueteó con la segunda anotación a los 65, con un remate de cabeza del chileno Igor Lichnovsky que pasó muy cerca.

Abajo en la pizarra, Monterrey modificó el esquema defensivo con el que llegó al encuentro y fue con más hombres al ataque, pero generó muy poco peligro sobre la meta del portero José de Jesús Corona.

Cruz Azul estuvo cerca de ampliar su ventaja en una jugada de contragolpe a los 87, pero el uruguayo Martín Cauteruccio no supo definir y mandó su disparo por encima del arco.