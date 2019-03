Debutantes Luke Combs, Ashley McBryde y LANCO ganan ACM

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Los astros emergentes de la música country Luke Combs, Ashley McBryde y LANCO asistirán a los Premios ACM en Las Vegas el mes próximo sabiéndose ya ganadores.

La Academia de la Música Country publicó el lunes videos en Twitter de Carrie Underwood llamando a felicitar a cada uno de ellos. Combs ganó mejor nuevo artista masculino, McBryde mejor artista nueva femenina y LANCO mejor nuevo grupo. Todos actuarán en la gala de premiación que se transmitirá en vivo por CBS el 7 de abril.

El álbum debut de Combs "This One's for You", de 2017, se certificó doble platino y sus primeros cinco sencillos fueron No. 1 en la lista country airplay de Billboard. También está nominado a artista masculino del año.

"Girl Going Nowhere" de McBryde compitió el mes pasado por el Grammy al mejor álbum de country y la semana pasada la cantante fue nominada a un Emmy Diurno por su actuación en "CBS This Morning: Saturday". También competirá por el ACM a la artista femenina del año.

El quinteto LANCO lanzó el año pasado su primer álbum, "Hallelujah Nights", y fue asimismo nominado a grupo del año.

ACM también anunció que Underwood actuará durante la ceremonia en la que será su primera aparición televisiva importante desde que tuvo a su segundo hijo, Jacob Bryan Fisher, en enero con su esposo Mike Fisher.