EEUU ya no impondrá más condiciones a Norcorea para reunirse

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dijeron el domingo que no se le impondrán más condiciones a Corea del Norte antes de la primera reunión entre los gobernantes de ambos países más allá de la promesa de Pyongyang de no reanudar las pruebas nucleares ni de misiles, ni criticar públicamente las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur.

Los funcionarios hicieron sus declaraciones tras el sorpresivo anuncio la semana pasada de que Trump aceptó reunirse en mayo con el gobernante norcoreano Kim Jong Un.

“Se accedió a esta posible reunión, no hay condiciones adicionales estipuladas, pero, de nuevo, ellos no pueden efectuar pruebas de misiles, no pueden efectuar pruebas nucleares y no pueden objetar públicamente las maniobras militares programadas entre Estados Unidos y Corea del Sur”, afirmó Raj Shah, portavoz adjunto de la Casa Blanca.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la reunión le daría a Trump la oportunidad de “sentarse y ver si puede alcanzar un acuerdo” con Kim sobre el programa nuclear de Corea del Norte.

“El presidente ha sido muy claro en cuál es el objetivo aquí. Y es eliminar las armas nucleares en la península” coreana, afirmó.

Los funcionarios gubernamentales le dieron crédito al endurecimiento de las sanciones económicas impuestas por las Naciones Unidas, e impulsadas por Estados Unidos, de haber sido de utilidad para obligar a Kim a sentarse a negociar.

“Nuestra política es aplicar presión, presión de parte de nuestros socios y aliados en todo el mundo, presión a las Naciones Unidas, presión mediante China; esto ha generado un impacto. Ha repercutido en el proceder de Kim Jong Un. Ha repercutido en su conducta”, declaró Shah.

Sin embargo, algunos miembros del Congreso se dijeron preocupados de que Trump haya obrado impulsivamente al aceptar la reunión con Kim, antes de que los negociadores de ambos países tuvieran la oportunidad de fijar algunas metas en las que los gobernantes de las dos naciones pudieran estar de acuerdo.

“Lo importante es la labor diplomática que tiene que anteceder a una reunión así. Un encuentro de ese tipo sería algo a pensar después, luego de que las cosas sean negociadas. Aquí parece como si fuera la jugada inicial. Y eso es un poco preocupante”, señaló el senador republicano Jeff Flake, crítico frecuente de Trump.

Estados Unidos y Corea del Sur efectúan maniobras militares cada año, aunque en esta ocasión fueron aplazadas durante los recientes Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Se espera que se lleven a cabo en abril, pero no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre la fecha en que tendrán lugar. En una entrevista cuando viajaba al Oriente Medio, el secretario de Defensa, Jim Mattis, declinó hacer declaraciones sobre cuándo se llevarán a cabo, ni en qué escala.

Mattis no quiso declarar sobre la ofensiva diplomática frente al programa atómico de Corea del Norte.

“Cuando uno se pone en una posición como esta, la posibilidad de un malentendido es muy alta”, agregó.

Mattis es uno de los asesores que estaban en la Casa Blanca el jueves cuando Trump decidió aceptar la propuesta de Kim para una reunión entre ambos. La propuesta fue transmitida a Trump por una delegación del gobierno surcoreano, la cual informó al mandatario sobre la reunión que sostuvieron la semana pasada con Kim en la capital de Corea del Norte.

Sherman informó desde Washington y Burns desde Muscat, Omán.