Dentista se vuelve viral con reto de baile de Drake

GREENVILLE, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — El video de un dentista en Carolina del Sur para un reto de baile basado en el nuevo éxito musical de Drake ha despertado sentimientos en un montón de pacientes potenciales.

Medios noticiosos reportan que el doctor Rich Constantine subió su versión del desafío "In My Feelings" (En mis sentimientos), una moda originada por el comediante de Instagram TheShiggyShow, bajo el título de "In My Fillings" (En mis empastes). El clip suma más de 42 millones de vistas desde que se publicó el 19 de julio.

En la página de Facebook de Constantine Dental, el video tiene más de 170.000 comentarios, muchos de personas dispuestas a ocasionarse algún daño en la boca con el fin de viajar a Carolina del Sur para recurrir a los servicios del odontólogo de Greenville.

Por temor a atraer algo más que nuevos pacientes, Constantine advierte que ha estado felizmente casado durante 13 años.

___

En Internet:

https://www.facebook.com/greenvillescdental/videos/1689771471135717/