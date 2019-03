Diez fallecidos y cuatro heridos por explosión en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Diez personas murieron y cuatro más resultaron gravemente heridas por una explosión en una zona del departamento del Valle, al suroeste de Colombia.

Jesús Copete, secretario de Riesgo de esa zona, dijo a The Associated Press que la explosión ocurrió la tarde del jueves en una zona rural de Dagua y agregó que los heridos fueron llevados a un hospital cercano, pero no precisó las causas de esta explosión. “Hay varias hipótesis: que era una mina de oro o que hubo manipulación de explosivos”, dijo.

“En esa zona hay abiertas varias minas de oro artesanales. No sabemos en este momento si la explosión fue dentro de la mina o por la manipulación de artefactos explosivos. Se está determinando”, señaló el funcionario.

El alcalde de Dagua, Guillermo Giraldo, dijo por su parte a la radio local RCN que el accidente al parecer ocurrió en un resguardo indígena y que entre los heridos hay un menor de ocho años, que los afectados presentan graves quemaduras en un 80% del cuerpo y fracturas múltiples.

La defensa civil colombiana añadió en Twitter que “estamos apoyando junto con bomberos de Dagua la atención de las personas que resultaron heridas tras una explosión de una mina en el corregimiento de Juntas en el Valle del Cauca”.

En este momento la policía y el ejército, con el apoyo de la Fiscalía General, están en la zona de los hechos para investigar.