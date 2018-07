Dylan Covey lanza gema, Medias Blancas blanquean a Marineros

Photo: Ted S. Warren, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 El jugador de los Medias Blancas de Chicago Avisaíl García (derecha), recibe la felicitación de su compañero José Abreu tras pegar un jonrón de tres carreras durante el cuarto inning del juego de la MLB que enfrentó a su equipo con los Marineros de Seattle, el 21 de julio de 2018, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren) less El jugador de los Medias Blancas de Chicago Avisaíl García (derecha), recibe la felicitación de su compañero José Abreu tras pegar un jonrón de tres carreras durante el cuarto inning del juego de la MLB ... more Photo: Ted S. Warren, AP Dylan Covey lanza gema, Medias Blancas blanquean a Marineros 1 / 1 Back to Gallery

SEATTLE (AP) — Dylan Covey permitió dos hits en 8 innings y un tercio ante los desconcertados bateadores de Seattle, Avisaíl García sacudió un jonrón de tres carreras tras una lesión, y los Medias Blancas de Chicago blanquearon el sábado 5-0 a los Marineros.

La primera apertura de Covey en la segunda mitad de la temporada fue deslumbrante teniendo en cuenta las seis previas al parón para el Juego de las Estrellas. Covey (4-5) ganó por primera vez desde el 13 de junio contra Cleveland. Esa fue además la última vez que lanzó más allá del quinto episodio. En sus seis aperturas anteriores, tenía una foja de 0-4 con una efectividad de 11.70 y había admitido seis cuadrangulares.

Pero Seattle no fue capaz de superarlo. Covey lanzó un juego en blanco hasta un sencillo de Dee Gordon con un out en el sexto inning. Retiró a los nueve bateadores siguientes hasta otro sencillo con un out del dominicano Jean Segura en el noveno.

El venezolano García asestó el mayor golpe de la noche a Seattle con su 10mo vuelacercas de la temporada ante su compatriota Félix Hernández. El abridor de los Marineros cargó con la derrota luego de admitir cinco hits y cuatro carreras en una labor de cinco innings en los que abanicó a siete y dio dos pases por bolas.

Por los Medias Blancas, los cubanos Yoan Moncada de 5-0; José Abreu de 1-0, con una anotada. Los venezolanos Yolmer Sánchez de 4-2, con una anotada; Avisaíl García de 4-1, con una anotada y tres remolcadas; Omar Narváez de 3-2, con dos anotadas. El dominicano Leury García de 4-1.

Por los Marineros, los dominicanos Jean Segura de 4-1; Nelson Cruz de 4-0.