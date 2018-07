Ecuador: ratifican millonaria condena a Chevron









QUITO (AP) — La Corte Constitucional de Ecuador puso fin a una larga batalla judicial entre pobladores de la Amazonia y la petrolera estadounidense Chevron al ratificar una sentencia que había condenado a la empresa a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales causados entre 1970 y 1992.

El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, dijo el miércoles a The Associated Press que “ahora ya no hay duda de que hemos ganado esta larga batalla jurídica, no hay duda de que se ha cometido un crimen ambiental, un crimen social y cultural en Ecuador”.

Añadió que es un triunfo “contundente que no solo es de los pobladores de la Amazonia de Ecuador sino también de los pueblos que luchan contra corporaciones contaminantes en todo el mundo”.

Chevron había recurrido a la Corte Constitucional, la máxima instancia judicial del país sudamericano, para pedir que se revoque el fallo de primera instancia de una corte provincial que a su vez había sido ratificado por un tribunal superior.

James Craig, asesor de Comunicación de Chevron, dijo que la resolución “es consistente con el patrón de denegación de justicia, fraude y corrupción contra Chevron en Ecuador”.

Añadió que la compañía continuará el caso en cortes internacionales “para exponer y responsabilizar a los individuos involucrados en el fraude judicial y extorsión contra la compañía en Ecuador".

El juicio comenzó en 1993 cuando un grupo de ecuatorianos demandó a Texaco, comprada posteriormente por Chevron, por contaminación ambiental. El caso pasó por tribunales ecuatorianos y de Estados Unidos para finalmente retornar a Ecuador, donde Chevron recibió la primera sentencia condenatoria.

La empresa ha alegado que los demandantes obtuvieron tal fallo mediante el soborno a jueces y peritos, por lo cual se ha negado a pagar y ha interpuesto demandas en Estados Unidos.

Esta semana uno de los principales abogados demandantes, el estadounidense Steven Donziger, fue sancionado por una corte de Estados Unidos que lo suspendió en el ejercicio de la profesión de abogado en el estado de Nueva York.