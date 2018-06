Egipto: Salah sigue en duda para el debut contra Uruguay

GROZNY, Rusia (AP) — Mohamed Salah tendrá hasta el último momento para demostrar que está en condiciones de jugar en el debut de Egipto en la Copa del Mundo contra Uruguay el viernes.

Salah se lesionó su hombro izquierdo el 26 de mayo al disputar la final de la Liga de Campeones.

“Quizás pueda arrancar como suplente, pero la decisión definitiva aún no ha sido tomada”, dijo el doctor de la selección egipcia, Mohamed Abouelela, a The Associated Press el lunes.

Salah se dedicó a trotar durante 30 minutos el lunes, al tiempo que sus compañeros se entrenaban en el mismo campo en Grozny con miras al partido en Ekaterimburgo?.

“Está cumpliendo sesiones (de fisioterapia) en su hombro y trabaja en el gimnasio”, dijo el gerente de la selección Eihab Leheita. “Tenemos la esperanza que pueda estar para el partido contra Uruguay”.

Leheita indicó que un preparador físico del cuerpo médico de Liverpool, el club de Salah, se encuentra en Grozny colaborando en la recuperación, y negó que el equipo inglés presione a los egipcios de no poner a jugar al delantero antes que esté plenamente recuperado.

Luego del partido contra Uruguay, Egipto enfrentará a la anfitriona Rusia el 19 de junio y a Arabia Saudita el 25 de junio.

Este es el primer Mundial de Egipto desde 1990.