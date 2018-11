El “Grinch” ocupa el primer lugar en las taquillas de EEUU

LOS ÁNGELES (AP) — Es el malo de la pantalla y aun así el “Grinch” está en primer lugar en las taquillas de Estados Unidos y Canadá.

"Dr. Seuss' The Grinch” recaudó 66 millones de dólares el fin de semana, de acuerdo con cálculos dados a conocer el domingo por Universal Pictures.

El filme que alcanzó el primer lugar la semana pasada fue la biografía de Queen "Bohemian Rhapsody", que este fin de semana bajó al segundo sitio, de acuerdo con 20th Century Fox.

Illumination, creadores de los "Minions", produjeron la más reciente interpretación del “Grinch", cuya voz da vida el actor Benedict Cumberbatch. Muchos esperaban que el filme llegara al número uno de las taquillas este fin de semana, pero superó las expectativas.

A continuación, el estimado de ingreso en taquillas de viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore. Las cantidades finales serán divulgadas el lunes.

1. "Dr Seuss' The Grinch", 66 millones.

2. "Bohemian Rhapsody", 30,8 millones.

3. "Overlord", 10,1 millones.

4. "The Nutcracker and the Four Realms", 9,5 millones.

5. "The Girl in the Spider's Web", 8 millones.

6. "A Star Is Born", 8 millones.

7. "Nobody's Fool", 6,5 millones.

8. "Venom", 4,8 millones.

9. "Halloween", 3,8 millones.

10. "The Hate U Give", 2 millones.