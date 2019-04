Estados republicanos con inmigrantes apoyan cambio al censo

PHOENIX (AP) — Los estados de tendencia demócrata no son los únicos en riesgo de perder fondos federales y poder en el Congreso si la Corte Suprema falla que el próximo censo puede incluir una pregunta de ciudadanía.

Arizona, Florida y Texas son estados de rápido crecimiento que tienen grandes números de inmigrantes, especialmente hispanos, que podrían optar por no participar en el conteo, pero son dirigidos por republicanos que parecen despreocupados por posibles imprecisiones y consecuentes pérdidas de representación en el Congreso.

La división entre estados de tendencia demócrata y republicana con grandes poblaciones inmigrantes se está agravando ahora que ambos lados se preparan para un censo en el que se podría preguntar sobre la nacionalidad de los encuestados por primera vez en 70 años.

Legisladores republicanos en varios estados con grandes poblaciones de inmigrantes elogiaron al gobierno del presidente Donald Trump por pelear para incluir la pregunta e incluso sugirieron excluir a todos los inmigrantes del conteo.

El senador estatal de Florida Joe Gruters, quien también es presidente del partido estatal republicano, dijo que no está preocupado si el censo excluye a extranjeros.

"No me importa", dijo. "Es la decisión correcta, y apoyo completamente al presidente y lo que está tratando de hacer".

Gruters prevé que Florida ganará al menos un puesto en el Congreso debido al rápido aumento demográfico en el estado.

La Corte Suprema decidirá pronto sobre el pedido del gobierno de Trump de agregar la pregunta sobre ciudadanía en los formularios del censo. La semana pasada pareció haber una clara división entre los jueces liberales y conservadores durante la presentación de argumentos del caso, y los jueces conservadores tienen una mayoría de 5-4.

La ley federal establece que la gente llene el formulario del censo completa y cabalmente. Pero Ceridwen Cherry, abogada del proyecto de derechos de votantes de la Unión Americana para las Libertades Civiles, dijo que incluir una pregunta sobre ciudadanía podría alterar el resultado.

"Si se agrega una pregunta sobre nacionalidad, los inmigrantes y quienes viven en una vivienda con no ciudadanos van a ser más propensos a no responder al censo del todo", dijo, "o responder y excluir a los no ciudadanos en el formulario".