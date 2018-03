Exejecutivo Siemens admite culpa por sobornos a argentinos

NUEVA YORK (AP) — Un exejecutivo de la compañía europea Siemens se ha declarado culpable de participar en el pago sistemático de sobornos a funcionarios argentinos con el objetivo de lograr un contrato millonario para producir documentos nacionales de identidad.

Eberhard Reichert, un ciudadano alemán que evadió a las autoridades durante seis años, admitió el jueves ante la juez federal Denise Cote de Manhattan que durante años creó recibos falsos a través de una empresa fachada para mantener disponible el dinero para los sobornos. Siemens logró en 1998 el contrato de 1.000 millones de dólares con el gobierno argentino para producir los documentos de identidad.

El alemán de 78 años es el segundo de los ejecutivos de la empresa que se ha declarado culpable. El Departamento de Justicia estadounidense dijo esta semana que otros seis exejecutivos, entre ellos el argentino Carlos Sergi, aún tienen cargos pendientes de corrupción debido al caso.

Portavoces de la fiscalía en Manhattan no quisieron comentar sobre la situación especifíca de Sergi con The Associated Press.

En 2008 Siemens, con sede en Munich, acordó pagar un total de 1.600 millones de dólares en multas a las autoridades estadounidenses y alemanas.

Reichert trabajó en Siemens desde 1964 hasta 2001. Fue detenido en Croacia en septiembre y extraditado a Estados Unidos, dijeron portavoces de la fiscalía.

El alemán y el resto de ejecutivos enfrentan cargos desde 2011. Reichert se declaró culpable de conspirar en el pago de sobornos, falsificar documentos y cometer fraude, entre otras cosas.

En 2015, uno de los exdirigentes de la filial de Siemens en Argentina, el argentino Andrés Truppel, se declaró culpable en el caso y acordó testificar contra otros. Dijo que participó en el pago de sobornos desde 1996 hasta 2006.