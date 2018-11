En esta fotografía facilitada por la Agencia de Noticias Xinhua de China, bomberos intentan extinguir las llamas de vehículos incendiados después de una explosión en una planta de sustancias químicas, Hebei Shenghua Chemical Industry Co. Ltd, en la ciudad de Zhangjiakou, provincia de Hebei, en el noreste de China, el miércoles 28 de noviembre de 2018. Las autoridades informaron inicialmente de 22 muertos y 22 heridos. (Xinhua vía AP) less