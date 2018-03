Fallece el creador de las sinfónicas juveniles de Venezuela

CARACAS (AP) — José Antonio Abreu, un economista y exlegislador convertido en músico visionario y fundador de una red de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles cuyo modelo ha sido replicado en decenas de países falleció a los 79 años.

Su muerte el sábado fue anunciada por el diario El Universal, donde es presidente su hermano Jesús Abreu. No se informó de la causa de su muerte, pero Abreu había estado luchando con varias enfermedades desde que hace unos años se retiró de El Sistema, como se conoce al programa de educación musical.

Abreu fue maestro y mentor de jóvenes figuras como Gustavo Dudamel, considerado por algunos como uno de los grandes directores de orquesta de la actualidad con una carrera internacional en ascenso, y Edison Ruiz, contrabajista y el músico más joven que haya ingresado en la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Dudamel, actualmente director musical de la Filarmónica de Los Ángeles, publicó el sábado en Twitter una foto de los dos dedicada a Abreu "con amor y eterna gratitud".

El presidente Nicolás Maduro también lamentó la pérdida del músico.

"El Pueblo venezolano que tanto amaste hoy te llora maestro José Antonio Abreu", dijo Maduro dijo en un tuit junto con una foto de ambos durante una reunión de 2014 en el palacio presidencial. "Nos consuela saber que tu legado seguirá vivo por siempre en las manos y voces de los niños y jóvenes de las Orquestas infantiles y juveniles. En vida viste tu sueño hecho realidad", agregó.

Nacido en la ciudad occidental de Valera el 7 de mayo de 1939, “El Maestro”, como es conocido en Venezuela, estudió música desde una edad temprana. Al principio dejó en suspenso sus aspiraciones artísticas para convertirse en economista, enseñando en dos universidades de Caracas, y luego entró en la política.

Cuando ya tenía más de los 30 años de edad, en 1975, formó una pequeña orquesta de una decena de jóvenes músicos que se convertiría en la semilla de El Sistema, como se le conoce popularmente y que constituye el principal legado de Abreu a la música venezolana y mundial, con la esperanza de proporcionar algún día a todos los niños venezolanos el acceso a una educación musical de calidad.

Cuatro décadas después, el programa, financiado por el gobierno, asegura que pone actualmente a un millón de niños venezolanos en contacto con la música clásica a través de una red de cientos de coros, orquestas y centros musicales juveniles en todo el país.

A nivel internacional, su modelo de enseñanza se ha extendido a más de 60 países, mientras que su Orquesta Juvenil Simón Bolívar es un elemento que asiste regularmente a salas de conciertos de primera línea en ciudades desde Nueva York hasta Londres.

Más recientemente, la excelente reputación de la institución _y de Abreu_ se vio afectada como resultado de los estrechos vínculos del programa con Maduro, cuyo gobierno socialista ha sido acusado de socavar la democracia venezolana.

En 2014, en medio de una ola de mortíferos disturbios antigubernamentales, Abreu y Dudamel aparecieron junto a Maduro en televisión nacional celebrando una reciente gira europea y revisando los planos de la "Sala Dudamel", financiada por el gobierno y diseñada por el arquitecto Frank Gehry, de Los Ángeles.

Más o menos al mismo tiempo se publicó el libro "El Sistema: Orquestando la juventud venezolana" del musicólogo británico Geoffrey Baker, que describió a Abreu como un visionario políticamente astuto, autocrático y vengativo tan temido como amado. El libro también criticó a El Sistema por fomentar una cultura de corrupción de alto nivel, favoritismo y relaciones sexuales inapropiadas entre maestros y alumnos.

Una investigación de The Associated Press el año pasado encontró que El Sistema había afirmado durante más de una década que Abreu tenía un doctorado en Economía Petrolera de la Universidad de Pensilvania, pero la escuela no tenía registro de que Abreu hubiera asistido alguna vez allí. Posteriormente, Jesús Abreu confirmó a la AP que su hermano no tenía tal doctorado. Dijo que ese dato había sido agregado incorrectamente en el sitio web de El Sistema como resultado de un error administrativo.

Abreu nunca respondió públicamente a las críticas ya que se retiró de la vista pública poco después de la publicación del libro. Sin embargo, El Sistema puso en duda la caracterización de Baker. Muchos partidarios de Abreu, incluso algunos críticos del gobierno, dijeron que el libro pasó por alto sus logros musicales y la exitosa construcción de una de las pocas instituciones en Venezuela que ha soportado casi dos décadas de gobierno socialista y polarizador.

El maestro de artes Marshall Marcus, quien presenció de cerca el nacimiento de El Sistema como un joven músico que vivía en Venezuela durante el auge de la extracción petrolera de finales de la década de 1970. En 2012, Marcus estableció el Sistema Europa, una red de orquestas juveniles de 25 países inspirada en el modelo venezolano.

Reconoció que El Sistema no ha evolucionado tan rápidamente como su historial de excelencia musical, pero rechazó el lenguaje emocionalmente cargado de Baker, quien comparó a El Sistema con la mafia y la esclavitud. Marcus dijo que el libro solo incitaba a los críticos que acusaban a Abreu de ser demasiado cercano con el gobierno, del que depende la supervivencia de El Sistema.

"El Sistema quizá se trate de una autocracia, pero ha permitido el florecimiento de miles de personas. Si eso es tiranía, no se le siente de esa manera", afirmó Marcus en una entrevista a la AP en 2014.

Abreu "es un dios dentro de El Sistema, y para muchas personas en Venezuela... él dirige enteramente el show. La gente lo venera y ama. El entra en un estadio de béisbol y la gente lo apoya, grita y ovaciona... Nadie rebate al Maestro", agregó.

Abreu, ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2008 por su labor al frente de las Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, estudió piano, órgano y clave, dirección de orquesta y composición, y se graduó como profesor ejecutante y maestro compositor.

"Un muchacho de barrio, tristemente sometido a las embates de la violencia, la inseguridad, la muerte, el robo, puede elegir tocar un instrumento como algo intrascendente. Pero la mera presencia de ese instrumento en la casa puede cambiar su vida", dijo Abreu alguna vez, al destacar las posibilidades de la música como un instrumento de inclusión social.

"Se puede vivir en el peor de los lugares, pero cuando un maestro toca la puerta, basta ese sencillo gesto para hacer la realidad la inclusión", indicó Abreu, un apasionado por la excelencia que insistía que "la cultura para los pobres no puede ser una pobre cultura. Debe ser grande, refinada, ambiciosa, avanzada".

El Sistema se creó en 1975, bajo la primera administración del entonces presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Desde entonces, la iniciativa creció hasta conformar en el país unas 1.681 orquestas juveniles e infantiles, 1.389 coros infantiles y juveniles, 1.983 agrupaciones de iniciación musical y un personal docente de más de 10.000 profesores, de acuerdo con cifras oficiales.

La experiencia ha sido reproducida en Brasil y Escocia, entre otros países, como parte del interés que ha despertado internacionalmente, y atrajo a Venezuela a virtuosos como el violinista Itzhak Perlman, el violoncelista Yo-Yo Ma y el tenor peruano Juan Diego Flórez para conocerla más de cerca.