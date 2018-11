Fotografía de archivo del 31 de enero de 2015 del creador del personaje Bob Esponja, Stephen Hillenburg, durante el estreno mundial de la cinta animada "The SpongeBob Movie: Sponge Out de Water" en Nueva York. Hillenburg falleció el lunes 26 de noviembre de 2018 a los 57 años. (Fotografía de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo) less