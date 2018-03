Fuente AP: Dolphins analizan romper relaciones con Suh

MIAMI (AP) — Los Dolphins de Miami parecen listos para seguir adelante sin su pilar a la defensiva.

Miami está analizando si rompe relaciones con el tackle Ndamukong Suh, cinco veces elegido al Tazón de los Profesionales, una vez que inicie el nuevo año de la NFL el miércoles, afirmó una persona al tanto de la situación el lunes. La persona agregó que no hay nada decidido, y habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque los Dolphins no han mencionado el asunto.

También se espera que Miami deje en libertad al veterano linebacker Lawrence Timmons, añadió la persona.

La salida de Suh es casi un hecho a menos que el jugador acepte una importante reestructuración de contrato, lo que es poco probable. Firmó un acuerdo de 114 millones de dólares por seis temporadas con los Dolphins cuando llegó al equipo en 2015, y su salario base para este año sería de 17 millones de dólares.

"Permanezcan sintonizados", dijo Suh en un video que publicó por Twitter. "Pronto habrá noticias fascinantes".

Suh obstruye la zona media de la línea de golpeo y por lo general enfrenta doble cobertura, pero no es un factor crucial y sólo ha registrado 15,5 capturas en sus tres años con Miami. Tiene una reputación de cometer faltas absurdas y jugar sucio, al tiempo que su fría personalidad genera dudas sobre su papel de líder.

Su salida del equipo sería la medida más reciente en un intento por cambiar la cultura en los vestuarios bajo el mando de Adam Gase, que se dirige a su tercera temporada como entrenador en jefe.

El running back Jay Ajayi fue canjeado la campaña pasada, y el wide receiver Jarvis Landry fue transferido la semana pasada. Gase tuvo roces con ambos en ocasiones.

Suh, de 31 años, nunca ha ganado un partido de playoff, y con él Miami terminó el año pasado en el 14to lugar en defensa terrestre y 26to en capturas. El jugador logró 4,5 capturas y 48 tacleadas por Dolphins, que registraron una marca de 6-10.

Suh fue la segunda selección general del draft de 2010 por los Lions de Detroit. Ha sido un modelo de durabilidad, ausentándose en solo dos juegos en su carrera de ocho años.

