Funeral de Kate Spade será en su natal Kansas City





Photo: Bebeto Matthews, AP Image 1 of / 2 Caption Close Image 1 of 2 En esta foto del 13 de mayo del 2004, Kate Spade junto a zapatos de su colección en Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews, Archivo) En esta foto del 13 de mayo del 2004, Kate Spade junto a zapatos de su colección en Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews, Archivo) Photo: Bebeto Matthews, AP Image 2 of 2 En esta foto del 13 de mayo del 2004, Kate Spade con carteras y zapatos de su colección en Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews, Archivo) En esta foto del 13 de mayo del 2004, Kate Spade con carteras y zapatos de su colección en Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews, Archivo) Photo: Bebeto Matthews, AP Funeral de Kate Spade será en su natal Kansas City 1 / 2 Back to Gallery

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Un funeral para Kate Spade se realizará esta semana en Kansas City, donde la diseñadora de modas nació.

El servicio será el jueves a las 3 p.m en la Iglesia Redentora Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Our Lady of Perpetual Help Redemptorist Church), reportó el Kansas City Star. Su padre, Frank Brosnahan, dijo que es la misma iglesia donde se casaron los abuelos de la Spade.

La creativa fue hallada muerta el 5 de junio en su apartamento de Nueva York en un aparente suicidio. Tenía 55 años y una hija adolescente.

Spade trabajaba como editora de accesorios de la revista Mademoiselle cuando lanzó su compañía con su esposo Andy Spade en 1993.

En lugar de flores, la familia ha pedido donativos para la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales o un albergue de animales en Kansas City.