Corrección a despacho: AMN-GEN TEXAS-INCENDIO

CRESSON, Texas, EE.UU. (AP) — En un despacho de la AP del 15 de marzo sobre una explosión e incendio en una planta de Texas, The Associated Press reportó erróneamente que el nombre de un trabajador desaparecido. Su nombre es Dylan Mitchell, no Dillon Mitchell. A continuación se incluye una versión corregida de la historia.

Gases obstruyen labor de bomberos en incendio en Texas

Investigadores creen que un trabajador que arrastraba su pie por el suelo desencadenó una explosión en una planta química que dejó dos lesionados y un desaparecido, indica un alcalde de Texas.

CRESSON, Texas, EE.UU. (AP) — Los investigadores creen que un trabajador que arrastraba su pie por el suelo desencadenó el jueves una explosión en una planta química de Texas que dejó a dos empleados heridos y a otro desaparecido, y los temores de un nuevo estallido a causa de los productos químicos tóxicos impiden que los bomberos combatan el incendio, indicó un funcionario.

Nueve cuadrillas de bomberos y personal de emergencia respondieron al siniestro en la planta de Tri-Chem Industries en Cresson, unos 80 kilómetros (50 millas) al suroeste de Dallas, pero fueron evacuadas de las inmediaciones debido a la toxicidad de los químicos y a la posibilidad de una nueva explosión, dijo el alcalde de Cresson, Bob Cornett, a The Associated Press.

El empleado que arrastraba su pie mientras se mezclaban las sustancias químicas se quemó de la cintura para arriba y fue trasladado vía aérea a un hospital de Dallas con quemaduras muy serias. Otro de los trabajadores, con heridas menos graves, también fue hospitalizado. Cornett identificó al empleado desaparecido como Dylan Mitchell, de 27 años.

Tri-Chem Industries mezcla sustancias químicas que se utilizan principalmente en las industrias del gas y del petróleo para la perforación de pozos de desechos, indicó Cornett, quien dijo que aunque no sabía cuántos de los químicos en la planta eran peligrosos, “lo que se quemó y explotó era bastante tóxico”.

La Agencia de Protección Ambiental envió a un coordinador al lugar para ayudar a monitorear las emisiones en el aire, de acuerdo con el portavoz David Gray.

Cornett señaló que el viento alejaba de la zona residencial el humo y las emanaciones de la planta, pero que la ciudad podría emitir una orden de evacuación en caso de que cambie la dirección del viento.

Un portavoz de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, la agencia estatal responsable de coordinar las labores de limpieza, rechazó enumerar las sustancias químicas con las que cuenta la planta, diciéndole al reportero de AP que realizara una solicitud de acceso a la información.