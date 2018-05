Golovkin noquea rápidamente a Martirosyan y retiene cetros

Photo: Chris Carlson, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 El kazajo Gennady Golovkin posa con sus cinturones de campeón de los medianos luego de noquear al armenio Vanes Martirosyan, el sábado 5 de mayo de 2018, en Carson, California (AP Foto/Chris Carlson) El kazajo Gennady Golovkin posa con sus cinturones de campeón de los medianos luego de noquear al armenio Vanes Martirosyan, el sábado 5 de mayo de 2018, en Carson, California (AP Foto/Chris Carlson) Photo: Chris Carlson, AP Golovkin noquea rápidamente a Martirosyan y retiene cetros 1 / 1 Back to Gallery

CARSON, California, EE.UU. (AP) — Gennady Golovkin defendió por vigésima vez consecutiva su cetro de los medianos, al noquear el sábado apenas en el segundo asalto a Vanes Martirosyan.

El kazajo (38-0-1, con 34 nocauts), empató el récord de Bernard Hopkins, de más defensas exitosas del cinturón en eta categoría. Envió al armenio a la lona a los 1:53 minutos del segundo round en esta pelea pactada de emergencia, ante la suspensión del rival previsto originalmente para Golovkin, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Martirosyan (36-4-1) propinó tres sólidos puñetazos a Golovkin en las postrimerías del primer episodio. En el segundo, Golovkin respondió con un ataque devastador que puso rápido fin a la contienda.

Todo comenzó con un zurdazo corto, seguido por una andanada de golpes con ambos puños, que terminaron derribando a Martirosyan.

Golovkin y el “Canelo” empataron en septiembre y tenían prevista la revancha en Las Vegas para este 5 de mayo, que representa la festividad más importante de los mexicanos residentes en Estados Unidos. Álvarez dio positivo de dopaje en marzo y fue suspendido seis meses por la Comisión Atlética de Nevada en abril.

El nuevo y lucrativo combate entre Álvarez y Golovkin ha quedado pospuesto al menos hasta septiembre. Pero el kazajo quiso pelear en la fecha prevista y encontró finalmente una sede y un adversario alternos.

En el sur de California, Golovkin cuenta con una base de seguidores fieles tras haber defendido varias veces su cetro en el StubHub Center y en el Forum.

Tras la victoria, Golovkin dijo que está dispuesto a enfrentar a cualquiera, incluido el “Canelo”.

“Quiero a cualquiera”, indicó. “Tengo muchos cinturones. Reto a cualquiera para que venga y me los quite. No me importa quién sea. Hay que barrer con esta división”.