Grandes estrellas honran a Aretha Franklin en concierto

Patti LaBelle canta en el espectáculo "Aretha! A Grammy Celebration For The Queen Of Soul" en el Shrine Auditorium en Los Ángeles, el domingo 13 de enero del 2019. El especial se transmitirá el 10 de marzo por CBS.

LOS ANGELES (AP) — Las canciones de la difunta Aretha Franklin fueron tan impactantes que algunos de los músicos más conocidos, de Alicia Keys a Celine Dion, subieron al escenario el domingo para revivir los más grandes éxitos de la Reina del Soul en un concierto grabado en su honor.

Cada interpretación de las canciones de Franklin, desde "Respect" hasta "I Say a Little Prayer", puso al público de pie en el espectáculo "Aretha! A GRAMMY Celebration For The Queen Of Soul" en Los Angeles. Un montaje de Franklin exhibido a lo largo del espectáculo incluyó imágenes con citas sobre la artista y su legado de personalidades como el expresidente Barack Obama, Barbra Streisand, Willie Nelson y Tony Bennett.

"Aretha puso el listón muy alto", decía una cita de Quincy Jones.

Franklin murió el año pasado de cáncer de páncreas en su apartamento en Detroit. Tenía 76 años. Algunos de sus familiares, incluido el nieto que habló en su funeral, asistieron al homenaje, que fue presentado por el cineasta y actor Tyler Perry.

Jennifer Hudson, quien protagonizará la cinta biográfica sobre Franklin "Respect", inauguró el concierto que se transmitirá el 10 de marzo por CBS. La actriz de "Dreamgirls" estableció las pautas para una noche enérgica interpretando "Think" en un deslumbrante vestido blanco.

Mientras tocaba el piano, Keys cantó antes de presentar a SZA y ambas hicieron un dueto de "Day Dreaming".

"Me siento bendecida de estar aquí", dijo Keys.

Dion recibió una ovación de pie antes de interpretar una versión de "A Change is Gonna Come" de Franklin, originalmente hecha por Sam Cooke. La voz de Patti LaBelle se elevó en "Call Me" con una banda liderada por el director Rickey Minor, y muchos en el público gritaron "¡otra!" cuando terminó.

Fantasia, Andra Day, Brandi Carlile y Alessia Cara interpretaron juntas "Natural Woman". El rapero Common acompañó a Yolanda Adams para "Young, Gifted and Black" y le agregó su propia letra cargada de política a la canción de 1972.

Smokey Robinson pidió un momento de silencio para recordar a Franklin, a quien llamó su "hermana menor". Ante un abarrotado Shrine Auditorium, dijo que aún extraña a la vieja amiga con la que creció en Detroit.

"Ella fue una compositora talentosa, una música fantástica y una activista formidable", dijo. "Para mí, era mi hermanita y la amaba tanto. Pero se ha ido a casa para estar con su padre. Creo que se ha reunido con toda su familia inmediata".

El homenaje fue organizado por la Academia de la Grabación y el magnate de la música Clive Davis, quien le dijo a la multitud que "nunca habrá otra Aretha Franklin".

Entre otros intérpretes que participaron en la gala estuvieron Shirley Caesar, Kelly Clarkson, Chloe X Halle, H.E.R., John Legend y BeBe Winans.

