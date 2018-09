Guatemala no permitirá ingreso de comisionado anticorrupción

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 14 de septiembre de 2017 se ve al abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante una entrevista. El gobierno guatemalteco prohibió el martes 4 de septiembre de 2018 el reingreso al país, unos días después de que el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato del organismo en la nación centroamericana. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) less ARCHIVO - En esta foto de archivo del 14 de septiembre de 2017 se ve al abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante una ... more Photo: Moises Castillo, AP Photo: Moises Castillo, AP Image 1 of / 1 Caption Close Guatemala no permitirá ingreso de comisionado anticorrupción 1 / 1 Back to Gallery

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno de Guatemala anunció el lunes que no permitirá el reingreso al país del comisionado Iván Velásquez, líder de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La decisión se informó en una conferencia de prensa encabezada por tres miembros del gabinete del presidente Jimmy Morales, quien días atrás había prohibido que Velásquez pudiera volver. El domingo por la noche, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio un fallo de manera unánime que permitiría que la CICIG tenga un líder en territorio guatemalteco, pero no especificó que se trate de Velásquez.

“Se otorga el amparo provisional solicitado con los siguientes efectos... permita el ingreso al territorio nacional del comisionado o comisionada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el cual deberá realizarse en armonía con lo que establece el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la comisión”, señala el fallo.

La Constitución otorga al CC el poder de interpretar la ley y sus resoluciones son inapelables.

Ante los medios, la canciller Sandra Jovel, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el Procurador General de la nación, Jorge Luis Donado, aclararon que se rechaza específicamente la entrada de Velásquez, pero que se permitiría la entrada de un reemplazo. Sin embargo, enfatizaron, antes de tener un nuevo comisionado o comisionada deberían resolverse las diferencias que han surgido entre el gobierno de Morales y la ONU sobre el actuar de la CICIG en el país.

La CICIG es un organismo de Naciones Unidas que combate aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en la nación centroamericana y que junto a la fiscalía lidera la lucha anticorrupción. Recientemente pidió por tercera ocasión retirar la inmunidad a Morales para poder investigarlo por presuntos delitos electorales, lo que desencadenó la prohibición del mandatario y --a un año de que finalice-- el anuncio de no renovar el mandato de la CICIG.

La canciller dio un plazo de 48 horas al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, para que envíe una terna de posibles candidatos a ocupar el cargo de Velásquez y dijo que éste será designado con el aval del gobierno guatemalteco. Jovel agregó que de no designar una terna “se le atribuirá (a Guterres) la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de designación de un comisionado o comisionado en los términos y plazos que se le han solicitado”.

A pesar de que el fallo de la CC no se refiere al comisionado actual, Gloria Porras, una de las magistradas de ese organismo, dijo la noche del domingo a The Associated Press que el efecto del amparo es que “Iván Velásquez es el actual comisionado y por lo tanto puede ingresar al país inmediatamente”.