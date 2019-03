Haloti Ngata anuncia su retiro tras 13 temporadas en la NFL

Haloti Ngata encontró una manera peculiar de anunciar su retiro de la NFL: desde la cima del Kilimanjaro.

El defensive tackle de 35 años, que jugó para los Eagles la temporada pasada después de tres años con los Lions, vivió sus mejores momentos con los Ravens de Baltimore. Fue elegido dos veces como integrante del equipo ideal de la liga y participó en cinco Pro Bowls con los Ravens a lo largo de nueve temporadas, después de ser seleccionado por el equipo en la primera ronda del draft en 2006. Con Baltimore conquistó un Super Bowl en febrero de 2013.

Ngata anunció su retiro el lunes a través de un mensaje por Instagram.

"Sólo un hombre parado en la cima del mundo con un corazón lleno de gratitud", escribió Ngata. "Gracias Dios por permitirme jugar el deporte que adoro durante 13 inolvidables años. Me retiro en lo alto. Quizá deje de jugar, pero me aferro a las amistades, recuerdos y conocimientos que obtuve a lo largo del camino. Nadie que haya dado todo de sí lo ha lamentado. Me voy sin arrepentimientos, tan solo con la tranquilidad de saber que di mi máximo esfuerzo y me divertí enormemente haciéndolo".

Las estadísticas no fueron la forma de medir el impacto de Ngata, quien se hizo cargo de la zona interna para permitir que estrellas como Ray Lewis y Terrell Suggs hicieran daño con los Ravens.