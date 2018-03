Hamilton y Vettel apuntan igualar los 5 títulos de Fangio





En esta imagen del miércoles 29 de noviembre de 2017, el piloto de Mercedes, el británico Lewis Hamilton, durante una conferencia de prensa con motivo de un evento de celebración de Petronas en Kuala Lumpur, Malasia. (AP Foto/Vincent Thian, Archivo)

En esta imagen del sábado 15 de julio de 2017, el piloto de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, observa al piloto de Mercedes, el británico Lewis Hamilton, después de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Inglaterra en la pista de Silvestone. (AP Foto/Frank Augstein, Archivo)

PARIS (AP) — Lewis Hamilton y Sebastian Vettel arrancan la temporada de la Fórmula Uno en Australia el 25 de marzo con miras de quedar a la par de una leyenda.

Un quinto campeonato mundial dejaría a uno de ellos empatado con Juan Manuel Fangio y segundo detrás de los siete de Michael Schumacher.

Hamilton y Vettel comparten 109 victorias (Hamilton 62, Vettel 47), 216 podios (117-99) y 122 poles (72-50). Hamilton conquistó su primer título hace 10 años, mientras que Vettel ganó cuatro campeonatos seguidos entre 2010-13.

Pero Hamilton ha sometido a la competencia desde que llegó a Mercedes. El título que el británico obtuvo el año pasado fue su tercero en cuatro temporadas, para igualar a su adversario de Ferrari con cuatro cetros.

La largada de la temporada el próximo domingo en el GP de Australia será la carrera número 200 de Vettel, y el alemán saldrán en busca de su podio número 100. Hamilton, por su lado, intentará ampliar su record de poles con 73 y conseguir la victoria número 63.

Igualar a Fangio, el temerario argentino que ganó sus títulos en la década de los 50 cuando las condiciones para competir eran en extremo difíciles, dejará a uno de los en una categoría aparte.

“Fue el mejor de la historia en cuanto a ser el más completo”, comentó Vettel sobre Fangio, a quien Hamilton describió como “el padrino del automovilismo deportivo”, conduciendo en “la era más peligrosa”.

La F1 actualmente es más cuidadosa con la seguridad, con menos riesgos. De todas formas, esto no impidió que Vettel y Hamilton protagonizaran varias escaramuzas la pasada temporada. Cualquier tipo de ventaja sicológica puede ser fundamental.

Hamilton, de 33 años, aventaja en victorias y poles pero es tres años mayor que su rival.

“Cada vez es más arduo y me encanta ese desafío. Me encanta que otra vez me tocará escalar una montaña enorme”, dijo Hamilton. “Voy a tener que luchar mucho más fuerte que antes. Físicamente soy más fuerte, con más masa muscular. Me siento muy fuerte mentalmente”.

Aunque Hamilton aún no firma un nuevo contrato con Mercedes, lo que da rienda suelta a las conjeturas que podría alejarse de la F1 para dedicarse a otros menesteres al cabo de la temporada, su ambición es evidente. Solo Schumacher tiene más victorias con 91.

Inspirarse en otras figuras veteranas, como Roger Federer, motiva a Hamilton para perseguir sus objetivos.

"Ese debe ser tu mentalidad. Estoy seguro que si le preguntas a Federer, él tendrá la certeza que si ha entrenado con todo y si siente estupendo, no hay nadie que pueda con él”, declaró Hamilton. “Tienes que estar convencido que eso es así”.

Hamilton también es amigo de otra estrellas del tenis, Serena Williams, quien como Federer tiene 36 años. Es obvio que Hamilton busca inspiración en deportistas que desafían el tiempo.

“Veo a todos estos grandes que siguen rompiendo barreras y superándose a sí mismo. Sigo refiriéndome a Federer, quien está de nuevo en la cima”, dijo Hamilton. “Para tener esa determinación: Tienes una familia, tienes dinero, pero conservar esa determinación, tal vez sea parte de convertirse en leyenda. Es inspirador ver a estos íconos seguir brillando”.

En la pista, será una pelea ardua competir con Vettel.

El alemán de 30 años tiene como objetivo principal demostrarse este año después de la manera en que cedió sus aspiraciones de título en el Gran Premio de Singapur de la temporada anterior.

Vettel estaba tan solo tres puntos detrás de Hamilton en el campeonato a falta de siete fechas. Pero el alemán chocó desde la pole position y, en una jornada de pesadilla para él, Hamilton ganó la carrera. Fue el punto que definió la temporada y Vettel nunca pudo recuperarse.

“No puedo esperar a llegar a Australia”, reconoció. “Tengo confianza en nuestro auto y mucha confianza en nuestro equipo, se lo capaces y comprometidos que están todos”.

Vettel y Hamilton — quien ganó 14 de 20 carreras en 2017 — no solo deberán cuidarse uno del otro, sino mantenerse atentos en los espejos.

Las pruebas de pretemporada indican que Red Bull será más rápido y — lo más importante— confiable en este nuevo año.

La campaña anterior, los pilotos Max Verstappen y Daniel Ricciardo no finalizaron en 13 carreras en total, una cifra alarmante para un equipo que hilvanó cuatro títulos de pilotos y constructores entre 2010 y 2013 con Vettel.

Se verán algunos rostros nuevos en la parrilla de Melbourne.

El campeón de la F2, Charles Leclerc — un laureado piloto que surgió de la prestigiosa academia de Ferrari — competirá con Sauber. Además, el ruso de 22 años Sergey Sirotkin hará su debut con Williams.

En tanto, Fernando Alonso constatará si valió la pena que su equipo McLaren cambiara motores de Honda a Renault. Si el español de 36 años no logra incrementar su cuenta de 37 podios — el último fue con Ferrari en 2014 — este bien podría ser su último año en la F1. El dos veces campeón no ha ocultado su ambición de ganar las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans.