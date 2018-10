Harbaugh valora victoria de Ravens sobre Steelers

Los defensivos de los Ravens de Baltimore, Anthony Levine (41) y Javorius Allen (37), celebran con los aficionados mientras salen del terreno de juego tras una victoria por 26-14 sobre los Steelers de Pittsburgh en un juego de la NFL en Pittsburgh, el domingo 30 de septiembre de 2018. (AP Foto/Don Wright)

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Algunas victorias al inicio de la temporada de la NFL son más significativas que otras, especialmente ante adversarios de la misma división, como visitante o ante un rival acérrimo.

Así que, luego que el entrenador de los Ravens, John Harbaugh, insistió el lunes en que Baltimore se concentra sólo en el siguiente partido, reconoció que derrotar el domingo a Pittsburgh fue muy especial.

“Es un asunto importante”, declaró Harbaugh. “Es un asunto importante porque el camino pasó por Pittsburgh para ganar la división los últimos dos años, para empezar”.

Sí, hay más de una razón para que la victoria por 26-14 haya sido tan satisfactoria para los Ravens (3-1), que se colocaron en un empate con Cincinnati en la cima de la División Norte de la Conferencia Americana (AFC).

“Tienes que ganar los partidos divisionales para ganar la división. Eso es lo siguiente”, dijo Harbaugh. “Y son los Steelers. No los habíamos vencido tres juegos seguidos y tres años en fila allí. Así que ir allí y ganar significa mucho para nosotros”.

Pittsburgh ha capturado los últimos dos títulos en el Norte de la AFC y tres de los últimos cuatro, con un puesto como equipo comodín al finalizar en segundo lugar en 2015.

Los Ravens, por otra parte, se han ido tres años seguidos sin un lugar en los playoffs. Quizá esta victoria podría servir como un paso para resolver esa sequía.

“Qué extraordinaria victoria”, comentó el safety Eric Weddle, ahora en su tercer año con Baltimore. “Hablamos sobre ello todo el tiempo: No puedes convertirte en un auténtico Raven hasta que ganas en Pittsburgh, así que me he convertido oficialmente en un Raven. Qué gran victoria de equipo, desde la ofensiva controlando el reloj, hasta hacer grandes jugadas, (y con) nuestra defensa eliminándolos en la segunda mitad”.

Sin mencionar el juego sólido de los equipos especiales. Justin Tucker fue responsable de todos los puntos en la segunda mitad luego que los Steelers regresaron de una desventaja de 14-0 para empatar al medio tiempo.

Todo contribuyó para una victoria reconfortante que hizo el lunes mucho más llevadero en Baltimore.

“He escuchado que los aficionados están teniendo un gran día hoy”, señaló Harbaugh. “Mi esposa dijo que salió y todos están hablando sobre el partido y todos estaban emocionados y felices. Incluso la gente que se fue a la cama al medio tiempo. Miren lo que se perdieron”.

Para aquellos que se fueron a dormir, el resumen es sencillo: Baltimore tuvo el balón durante 21 minutos y medio, limitó a los Steelers a tres primeros y diez y no permitió que Pittsburgh cruzara el medio campo.