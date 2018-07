Weinstein se declara inocente, queda en libertad bajo fianza

Harvey Weinstein, a la izquierda, y su abogado Benjamin Brafman hablan en una corte en Nueva York el lunes 9 de julio del 2018. Weinstein, previamente procesado por cargos relacionados con dos mujeres, fue puesto en libertad bajo fianza al enfrentar acusaciones de violencia sexual que ahora involucran a una tercera mujer. El exmagnate de Hollywood se declaró inocente. (Jefferson Siegel/The Daily News via AP, Pool)

NUEVA YORK (AP) — Harvey Weinstein, previamente procesado por cargos relacionados con dos mujeres, fue puesto el lunes en libertad bajo fianza al enfrentar acusaciones de violencia sexual que ahora involucran a una tercera mujer.

"Peleamos estas batallas un día a la vez, y hoy ganamos esta ronda", dijo el abogado defensor Ben Brafman afuera de la corte. Brafman dijo durante la lectura de cargos que anticipa más acusaciones.

Weinstein se declaró inocente tras ingresar a la sala con las manos esposadas detrás de la espalda. Le quitaron las esposas para el proceso judicial.

Una acusación actualizada develada la semana pasada alega que el magnate del cine convertido en el villano del movimiento #MeToo le dio sexo oral por la fuerza a una mujer en el 2006. Los nuevos cargos incluyen dos de abuso sexual predatorio que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.

La abogada Gloria Allred, quien representa a la tercera mujer, dijo afuera de la corte que su clienta rendirá declaración si el caso va a juicio. Dijo que duda que el abogado de Weinstein le permita a éste hacer lo mismo porque eso lo sometería a un interrogatorio de la fiscalía.

El fiscal de distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. dijo que Weinstein, de 66 años, ha sido acusado de "algunos de los delitos sexuales más serios" que existen bajo la ley estatal.

"El señor Weinstein sostiene que todas estas acusaciones son falsas y espera ser completamente vindicado", dijo Brafman.

Más de 75 mujeres han denunciado a Weinstein, quien fue uno de los hombres más poderosos en Hollywood, de acoso o abuso desde que alegatos detallados en historias laureadas con el Premio Pulitzer el pasado octubre en el New York Times y la revista The New Yorker desembocaran en el movimiento #MeToo.

Varias actrices y modelos han acusado a Weinstein de violencia sexual. Entre ellas están la actriz de cine Rose McGowan, quien dijo que Weinstein la violó en 1997 en Utah; la actriz de "Los Soprano" Annabella Sciorra, quien dijo que el productor la violó en el apartamento de ella en Nueva York en 1992; y la actriz noruega Natassia Malthe, quien dijo que Weinstein la atacó en un cuarto de hotel en Londres en el 2008.

Weinstein, quien predujo películas que incluyen "Pulp Fiction" y "Shakespeare in Love" (“Shakespeare enamorado”), ha negado cualquier acusación de sexo no consensual y su abogado ha cuestionado la credibilidad de sus acusadoras.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual a menos que éstas se pronuncien públicamente.